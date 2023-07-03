Нам передадут производство тысяч ракет для уничтожения всех заводов в России – киевский эксперт

Анатолий Лапин .  
03.07.2023 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


На грядущем саммите НАТО может быть объявлено о передаче Украине технологий, которые позволят ей собирать свои ракеты, бьющие на тысячу километров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущем саммите НАТО может быть объявлено о передаче Украине технологий, которые позволят ей...

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По словам Бадрака, важно собирать эти ракеты на Украине, чтобы не спрашивать у США разрешения на их применение.

«Небезосновательно 9 июня министр обороны Резников вспомнил, что Украина разрабатывает свою ракету дальностью тысячу километров. На что он намекал? Ровно через месяц, 11 июля у нас будет саммит НАТО, и там есть ожидания, что Украина получит что-то высокотехнологичное. То есть, новые технологии – не только будет объявление, – я верю, что будет объявление по ракетам ATACMS, потому что они сейчас очень нужны…

Имея свою ракету, хотя и в зависимости от производства, например, США, мы можем эту ракету как интегратор, – мы же ее производим, использовать не спрашивая Вашингтон, как и куда мы ее запускаем. Мы ее можем на тысячу километров, можем расстрелять, если у нас будет две-три тысячи таких ракет, мы можем ими расстрелять все ракетные производства в России, которая производит ракеты и мешает нам жить», – разошёлся Бадрак.

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