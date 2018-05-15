15.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Нам пи#де#! Страну захватили идиоты – журналист “1+1”
Украине наступает конец, поскольку государством управляют абсолютно неадекватные чиновники и политики.
Об этом в своем блоге заявил журналист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала 1+1 Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Министр охраны здоровья вещает о пользе сквозняка и сидения на холодном. Руководители Нацбанка принимают решения после общения с куклами-мотанками. Постпред президента в Крыму сообщает о дельфинах, которые из патритоизма отказались от пищи и умерли. Только мне кажется, что нам пи…де.., и страну захватили идиоты?», – написал Дубинский.
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8:51 15 маяРоссия оказалась в большом долгу перед Крымом
8:40 15 мая«Крымский мост – это космос. Украинские пропагандисты об***лись»
8:18 15 маяУ Авакова угрожают активно работающими в Крыму агентами украинских спецслужб
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16:13 15 маяПорошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России
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15:26 15 маяПутин: Новые мосты будут строиться по всей России. Уровень жизни в Крыму повысится
14:55 15 маяКрымский мост открыт: Путин проехал по нему за рулем «Камаза»
14:28 15 маяУ Путина пообещали Украине «меры взаимности»
14:23 15 маяСемен Семенченко устроил феерическую истерику из-за открытия Крымского моста
14:06 15 маяГосдума ввела уголовное наказание за пособничество антироссийским санкциям
14:02 15 маяЛавров требует от США и ЕС отреагировать на «выходки своих подопечных в Киеве»
13:28 15 маяКрымский консенсус сохраняется, заявили в Госдуме
13:02 15 маяРоссия ставит жирную точку на украинских санкциях против Крыма
12:43 15 маяСБУ шокировала даже российских либералов
12:37 15 маяУкраинский политолог о Крымском мосте: Ну как так?!
10:58 15 маяУкраинские пропагандисты обгадились, но виду не подают
10:55 15 маяКлимкин пообещал провокации на чемпионате мира по футболу
9:38 15 маяФейкового постпреда Порошенко в Крыму подняли на смех в соцсетях
8:51 15 маяРоссия оказалась в большом долгу перед Крымом
8:40 15 мая«Крымский мост – это космос. Украинские пропагандисты об***лись»
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23:23 12 маяВторая ответка за «Норд»: Россия задержала еще одно судно с украинскими рыбаками
21:49 12 мая«Западу пора привыкать к документам, выданным в ДНР»
21:10 12 мая«Это уже не враньё. Это ад», – Захарова о МИД Украины
20:54 12 маяУкраина покатила бочку на Германию
20:46 12 маяУкраинцам вешают лапшу: Вернутся Крым и Донбасс, а Россия еще и приплатит денег
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