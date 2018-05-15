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15.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Медицина, Политика, Украина

Нам пи#де#! Страну захватили идиоты – журналист “1+1”


Украине наступает конец, поскольку государством управляют абсолютно неадекватные чиновники и политики.

Об этом в своем блоге заявил журналист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала 1+1 Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр охраны здоровья вещает о пользе сквозняка и сидения на холодном. Руководители Нацбанка принимают решения после общения с куклами-мотанками. Постпред президента в Крыму сообщает о дельфинах, которые из патритоизма отказались от пищи и умерли. Только мне кажется, что нам пи…де.., и страну захватили идиоты?», – написал Дубинский.

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