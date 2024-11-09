Нам пора готовиться к плохим сценариям – киевские СМИ

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Проходивший в Будапеште саммит Европейского политического сообщества показал, что Киев на фоне победы Дональда Трампа не ждет ничего хорошего.

К такому выводу приходит киевское издание «Деловая столица», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже первый день достаточно ясно показал, что Украине следует готовиться к плохим сценариям. Это было видно и по удовлетворенному лицу хозяина встречи — венгерскому премьеру Виктору Орбану, и по драматическим фразам в выступлениях Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона на саммите ЕПС. Это впечатление усилилось тем, что Зеленский и Макрон в своей риторике оба использовали образ России-хищника. Украина и Европа остались лицом к лицу с этим хищником. Надежды на защиту со стороны США улетучились после победы Трампа. Зеленский и Макрон оба перед саммитом ЕСН успели поговорить с Трампом. И из их выступлений чувствовалось, что они не заряжены оптимизмом», – пишет «ДС».

Примечательно, что и один, и другой предложили два принципиально разных ответа. Зеленский видит ответ в усилении Украины, а Макрон – в усилении Европы, предложив европейцам не оставаться травоядными, чтобы не стать жертвой хищников.

«Европейцы, скорее всего, сделают правильные выводы из печального опыта Украины, поэтому рецепт Макрона отнюдь не фантастический, особенно если планы Франции поддержит другая европейская ядерная страна», – считает автор материала.

По его словам, рецепты Зеленского и Макрона формально не противоречат друг другу.

« Если бы захотел, Евросоюз мог бы и отдать Украине российские $300 млрд для закупки вооружений, и в то же время сам мобилизоваться и вооружиться. Наша проблема состоит в том, что для европейцев в приоритете их собственная безопасность. Именно поэтому они, вероятно, не будут ссориться с Трампом из-за Украины и не будут идти наперекор его планам», – резюмирует киевское издание.