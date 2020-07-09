09.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Нам пора провести «красные линии» в отношениях с США – украинский дипломат


Внешнеполитическая повестка Украины, основанная на конфронтации с Россией и следовании интересам США, устарела.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, президент Грант Торнтон Украина, бывший 1-й заместитель МИД Украины и советник Президента Украины по вопросам внешней политики Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня сама Украина должна сформулировать позитивную повестку дня европейской безопасности, в основе которой должна лежать не идеология вечной борьбы с РФ, а идеология мирного сосуществования с Россией, в рамках которого наши национальные интересы, включая территориальную целостность, будут уважаться и восстанавливаться.

Второй момент – если раньше мы понимали, что мир однополярный, и мы должны ориентироваться на Вашингтон, на Брюссель, и под это была «заточена» вся наша внешняя политика, сегодня понятно, что в мире появилась новая геополитическая ось КНР-США.

Во вторых, и ЕС, и Россия – ключевые игроки, которые имеют серьезное влияние на Украину. То есть, нам надо найти новое балансирование в четырехугольнике. Мы отошли от какого либо балансирования и строили свою политику исключительно в интересах США и ЕС.


США – наш главный стратегический партнер, этого никто под вопрос не ставит. Но с любым стратегическим партнером в отношениях, в основе – должны лежать национальные интересы страны. Мы должны спросить себя и провести дискуссию – где красные линии в наших отношениях с США, где мы не можем жертвовать нашими интересами», – сказал дипломат.

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