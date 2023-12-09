Нам повезло, что не прорвали оборону русских на юге, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
09.12.2023 11:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинским войскам повезло, что во время летнего «контрнаступа» они не смогли прорвать оборону России на юге.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским войскам повезло, что во время летнего «контрнаступа» они не смогли прорвать оборону России...

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По мнению офицера, если бы прорыв удалось совершить, ВСУ попали бы в огромный мешок и были уничтожены.

«Очевидно, что были очень серьезно недооценены российские ресурсы. Сейчас эта информация потихонечку становится гласной, как готовился Путин к кампании 23-го года. Ну и, очевидно, что союзники нас тоже поставили в неудобное положение, недопоставив то, что было запланировано. Ну и на самом деле, с той пропорцией сил и средств, которая у нас сложилась к началу наступления, шансов у нас действительно никаких и не было… Слава Богу, что мы не сконцентрировали все силы на одном участке на юге, не осуществили прорыв, потому что с той пропорцией ресурсов, которые заготовила Россия и мы, прорыв с выводом больших сил на оперативный простор для нас бы закончился плачевно, с очень большой вероятностью», – заявил Грин.

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