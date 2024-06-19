Нам придётся стать сильнее в очень короткий срок, если хотим выдвинуть новые условия Киеву – Живов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Следующие предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут болезненнее для Киева, но, чтобы их выдвигать, параллельно с успехами на фронте – нужно интенсивно проводить реформы внутри страны.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Чтобы добиться результатов, необходимо параллельно с происходящим на фронте производить очень интенсивные внутренние реформы, связанные с экономическим, промышленным блоком, научно-техническим развитием, кадровым управлением. И это сейчас происходит для того, чтобы следующее наше предложение было с позиции силы. И, как сказал Нарышкин, следующее предложение для Украины будет хуже. Значит, что мы потребуем большее количество территорий: Харьковская, Одесская, Николаевская области на очереди стоят. Но чтобы это получилось, нужно добиться военных результатов на направлениях. Это требует времени от России. Время идёт, и процессы, изменения происходят. Но они не могут происходить мгновенно», – отметил эксперт.

По его оценке, все кадровые изменения в руководстве Минобороны РФ нацелены на повышение эффективности работы этого ведомства – и снять социальное напряжение вокруг его деятельности.

«Были проблемы с расчётом военной экономики. Не считали деньги на войну. С этим эффективность расходования государственных средств, направляемых на специальную военную операцию, была достаточно низкой. Потому что на ряде участков, через которые проходят деньги, или военное имущество, оно тратилось не рационально. И это я очень аккуратно выражаюсь. С новым министром и его замами очевидно начнут считать деньги, считать затраты и эффективность этих затрат. Это значит, что каждый следующий рубль, который будет вкладываться в нашу армию, будет приносить больший результат, и, в конечном итоге, мы быстрее победим, быстрее настанет мир. И в этом цель – повысить эффективность расходования средств, снизить потери личного состава и техники, при этом добиться поставленных президентом задач», – подчеркнул Живов.

Он сообщил, что за последний месяц активизировалась связь между так называемым «народным ВПК» и структурами Министерства обороны, правительства РФ.

«За 2, 5 года «народный ВПК» наплодил огромное количество новых разработок, которые можно использовать эффективно. Я показывал дрон «Перун». Уникальный тяжёлый военно-транспортный дрон, которого пока что ни у кого нет. Платформа, которая способна даже стать новым средством десантирования. Такие вещи надо покупать, внедрять и внедрять быстро. Здесь должна быть динамика – что-то появилось, сразу же взяли и начали использовать. Об этом говорил президент, что Министерство обороны должно стать открытым для новых идей, и я вижу, что процесс пошёл. Ребятам не придётся пару лет ходить и доказывать, что они сделали что-то нужное, искать на это деньги. Скорее всего, этот процесс будет теперь занимать может быть месяц – это очень хороший и позитивный тренд, потому что армия станет сильнее», – отмечает политолог.