«Нам пригодится российская инфраструктура в Крыму», – беглый крымский экс-министр

10.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Воды в Крыму хватает для нужд населения – России лишь нужно модернизировать внутригородские сети, чтобы ликвидировать большие потери. Это будет полезно и для Украины, которая планирует вернуть полуостров под свой контроль.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-министров курортов и туризма Крыма, бывший глава Госкомитета по водным ресурсам республики Александр Лиев, который покинул полуостров после госпереворота на Украине вместе с женой из Западной Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии Лиева, перекрыв поставки воды по Северо-Крымскому каналу, Украина нанесла удар не по населению, а по экономике полуострова. Вместе с тем, он боится, что Россия сможет полностью решить проблему водоснабжения за счёт альтернативных источников.

«Ситуация с водой в Крыму сегодня сложная для экономики Крыма. Это касается аграрной, промышленной сферы, выращивания риса, сои или предприятий, которые там расположены. Вот они там бедствуют, действительно, от недостатка воды. И это касается в первую очередь, экономики. Что касается вопросов воды для людей, питьевой воды, в Крыму достаточно собственной питьевой воды для того, чтобы не иметь никакой гуманитарной катастрофы.

Украина не перекрыла воду людям, Украина перекрыла воду экономике полуострова. Крым потребляет для своих нужд населения в год примерно 100 миллионов кубов. А имеет собственной воды, дебет, в год, которую можно использовать без вреда для природы – 300 миллионов кубов. Потому проблемы тут лишь с переброской этой воды, ведь она находится неравномерно по полуострову, и это очень дорогое дело – перебрасывать эту воду.

А также есть вопрос с сохранением этой воды, ведь город Симферополь, например, тратит в своих водных сетях почти 60% воды, которая просто фильтруется в связи с большим износом сетей. Потому оккупанту не нужно что-то выдумывать про дно, заниматься опреснением – ему нужно вкладывать деньги в инфраструктуру переброса воды и в обновление жилищно-коммунальных сетей. Это нам понадобится, когда мы деоккупируем Крым, это правильное решение – побуждать оккупанта к этим затратам», – заявил Лиев.