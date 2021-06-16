«Нам скрывать нечего» – Пушилин о расследовании крушения рейса MH17

Новости Украины

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Власти ДНР готовы предоставить всю имеющуюся информацию о крушении малазийского борта MH17 и предоставить доступ к месту трагедии.

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Об этом на встрече с журналистами в Донецке заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Готовы предоставить всю информацию о крушении «Боинга», и доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и было максимально объективным, нам скрывать точно нечего. Нам нужно, чтобы виновный был установлен и понес наказание. Мы готовы приложить максимум усилий», – сказал Пушилин.