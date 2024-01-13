Нам сложно оторваться от империи – депутат Рады

Украинцы продолжают интересоваться русской культурой, так они больше знают о российском балете, чем украинском.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил новый глава комитета Верховной рады Ярослав Юрчишин.

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«Важно чтобы стало неприемлемым сидеть за одним столом с анонимными источниками. Не было бы проблемой, если бы ТГ был такой сетью, как в Фейсбук, где реально можно заблокировать кучу российских каналов. В ТГ таких стандартов нет. Поэтому и звучат идеи его заблокировать. Но простых решений здесь нет. Потому что, например, с ТГ берут информацию с временно оккупированных территорий. Еще большая угроза идет от Тик-Тока, и западные спецслужбы уверены, что информация оттуда идет в Китай, который для них является более опасным, чем Россия», – сказал Юрчишин в интервь антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Журналист «НВ» заметил, что сейчас на Украине сейчас в эфиры, больше в ютубе, но не только, тянут условно «хороших русских», отметив, что «зрителей подсаживают на разных Фейгиных, Латыниных».

«Это неполноценность. Мы для русских долгое время были колонией Москвы. И нам нужен был кто-то оттуда, чтобы они объяснили то, что происходит у нас. При наличии Снайдера и Фукуямы, логика приглашения Фейгина может быть одна: давайте поймем врага. Но это не так работает, потому что мы так получаем искаженную картину людей, которые, с одной стороны, обижены на путинский режим, потому что там они не свои, но картинка у них все равно имперская», – считает политик.

Он говорит, что здесь имеет место «попытка сыграть на желаниях того электората, который долгое время жил в культурном пространстве РФ и который до сих пор не готов от этого пространства оторваться».

«Нет феномена русского балета, условно. Есть всемирный балет, а мы знаем меньше про Сержа Лыфаря, чем про каких-то русских балерин. И в этом направлении нам надо еще многое делать. И здесь большой запрос к медиа. У нас большая проблема с Западом, потому что он хочет мирить нас с российской оппозицией, потому что все понимают, что РФ никуда не денется и нам надо будет с ними существовать. Но Навальный такой же имперец, как и Путин. Но он заигрывает с Западом. При том, там не видят людей, которые годами вынуждены жить в изгнании, как, например, Ахмет Закаев, премьер Ичкерии в изгнании. Мы бы должны продвигать тех, кто не видит РФ империей или федерацией. Но мы это будем еще пожинать, потому что оторваться от империи очень сложно», – резюмировал Юрчишин.