Нам срочно нужна пауза в войне – иначе будет катастрофа и капитуляция – Друзенко

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Если Украинское руководство продолжит и дальше провозглашать максималистические цели в виде выхода на границы 91-го, страну ждет катастрофа и капитуляция. Сейчас Украине нужна смена власти или передача ее от президента парламенту.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украинское руководство продолжит и дальше провозглашать максималистические цели в виде выхода на границы...

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«На сегодня должна быть стратегия остановки войны где-то, и поиск аргументов для остановки – без этих максималистических заданий выхода на границы 1991 года. Украине нужна пауза для радикальных, глубоких, коренных внутренних реформ, потому что без этих реформ мы просто идем к катастрофе, и в этой катастрофе мы можем просто встать перед ужасной альтернативой – или капитулировать, или, снова-таки, как большевики, или в нашей истории были оуновцы, которые просто террором подхватывали и заставляли воевать каждого», – паниковал он.

«Тогда мы поймем всю трагичность лозунга «Победа или смерть». Смерть будет касаться каждого. Потому на сегодня у нас еще есть время на мирный переход власти. Я даже не говорю про выборы – я говорю о том, что уже несколько раз происходило в истории – парламент может перенять на себя лидерство в политическом руководстве нации», – призывал Друзенко.

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