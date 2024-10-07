Нам срочно нужна пауза в войне – иначе будет катастрофа и капитуляция – Друзенко

Если Украинское руководство продолжит и дальше провозглашать максималистические цели в виде выхода на границы 91-го, страну ждет катастрофа и капитуляция. Сейчас Украине нужна смена власти или передача ее от президента парламенту.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня должна быть стратегия остановки войны где-то, и поиск аргументов для остановки – без этих максималистических заданий выхода на границы 1991 года. Украине нужна пауза для радикальных, глубоких, коренных внутренних реформ, потому что без этих реформ мы просто идем к катастрофе, и в этой катастрофе мы можем просто встать перед ужасной альтернативой – или капитулировать, или, снова-таки, как большевики, или в нашей истории были оуновцы, которые просто террором подхватывали и заставляли воевать каждого», – паниковал он.

«Тогда мы поймем всю трагичность лозунга «Победа или смерть». Смерть будет касаться каждого. Потому на сегодня у нас еще есть время на мирный переход власти. Я даже не говорю про выборы – я говорю о том, что уже несколько раз происходило в истории – парламент может перенять на себя лидерство в политическом руководстве нации», – призывал Друзенко.