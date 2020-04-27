«Нам только Саакашвили не хватало. Шансов нет» – Погребинский

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский глубоко ошибается, считая, что в случае назначения на должность вице-премьера Михаила Саакашвили, он порешает все споры с МВФ в выгодную для Киева сторону.

Об этом YouTube-канала «UKRLIFE» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В ситуации, в которой находится наша страна, нам не хватает только Саакашвили. Вообще это такой предельный вариант непонимания того, с чем столкнулась страна, что не хватает ещё одного экспериментатора, который тут будет морочить голову.

Может быть, Зеленский считает, что у него не получается договориться с МВФ, а у него получится. Я не думаю, что у него получится больше, чем хочет МВФ. Мне кажется, когда Рада проголосует и президент подпишет этот условно «антиколомойский» закон, то МВФ выделит нам деньги.

Просто, то, что он выделит, это не решает наших проблем, это все экономисты прекрасно понимают.

Учитывая, что у нас не решён пока вопрос с реструктуризацией абсолютно дикого долга в 17 миллиардов долларов. Ясно, что отдать мы не можем, но будут как-то реструктурировать. То, что мы получим, не покроет даже части этого долга. Мы всё равно получим и как-то, наверное, избежим дефолта», – заявил Погребинский, но усомнился в шансах Зеленского спасти страну.

«Но если раньше, ещё четыре месяца назад, до всей этой истории с коронавирусом, я ещё, говоря о нашей власти новой, говорил, что я хочу оставить им шанс, ну, хочется, разве у нас есть варианты? То есть, вообще спокойнее жить, когда ты оставляешь шансы руководству страны как-то выпутываться из этих сложных положений. Сейчас у меня нет таких возможностей», – добавил украинский эксперт.