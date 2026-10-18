«Нам уготовлена роль фронтира с вечной войной» – Бортник не знает, что делать Украине

Игорь Шкапа.  
18.10.2026 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Москва не допустит, чтобы между нею и Западом существовала враждебная территория в виде Украины.

Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва не допустит, чтобы между нею и Западом существовала враждебная территория в виде Украины....

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«У нас до сих пор нет ответа: для чего миру Украина? Для чего нам Украина? Мы знаем, это наше государство, мы его любим страшно. А вот для чего миру Украина?», – не понимает Бортник.

Ведущая заметила, что нужна как фронтир.

«Фронтир для кого? Для западной цивилизации. Москва не допустит, чтобы у нее существовал такой фронтир на фронте. Она будет воевать бесконечно, долго очень за этот фронтир. Нам не нужно быть ролью фронтира. Фронтир – это всегда бедность, радикализм и отсутствие демократии.

Демократия – слишком громкое слово. Отсутствие конкурентной политики, конкурентной экономики. Фронтир – это приговор, на самом деле, исторический приговор», – считает укро-политолог.

По его словам, украинские элиты даже не пытаются найти ответ на этот вопрос и найти иную ценность Украины для мира.

«Этого ответа нет. Этот ответ был один. Украина может быть мостом для торговли, культурных, экономических, политических связей. Украина может быть крепостью, говорят другие, она может быть фронтиром.

Но тогда надо понимать, что крепость всегда в осаде, что крепость – это фронтир, вечная война в той или иной форме. Даже если активная фаза боевых действий закончится, будет экономическая война, политическая, информационная. Этого уже не избежать. Это фронтир», – продолжает эксперт.

Он говорит, что пока нет геополитической модели, которую украинцы могли бы положить на стол лидера США, КНР и России, которые «мыслят геополитически, исторически».

«Мы ничего не можем предложить. Мы не можем разработать какой-то мирный план. Эти мирные планы, которые разрабатываются, я их видел десятки, просто не вписываются ни в какую из геополитических моделей. Они не дают ответ на вопрос, для чего нужна Украина», – резюмировал Бортник.

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