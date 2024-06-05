«Нам в США нужен президент-антиглобалист, а не экспортёр демократии» – Виктор Орбан

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На Украине, в воюющей стране, проживает венгерское меньшинство, которое ежедневно подвергается опасности. Эти люди хотят мира, а не войны, являющейся политической игрой.

Об этом в интервью итальянскому консервативному изданию “Il Giornale” заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое поставляют европейские страны, включая Италию, это приведёт к мощной реакции России. В результате мы окажемся в одном шаге от войны между Россией и НАТО», – подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан раскритиковал нынешний состав Европейской комиссии, который, по его словам, является худшим за все годы пребывания его в должности премьер-министра. Он назвал провальной миграционную политику Еврокомиссии, заявив, что «справедливое распределение» мигрантов по странам не приведёт к решению этой одной из самых серьёзных проблем, стоящих перед европейскими странами. По его словам, с нелегальной миграцией, которая происходит в основном по экономическим причинам, необходимо бороться аналогично подходу Австралии.

«На общеевропейском уровне мы должны предотвратить проникновение нелегальных иммигрантов на европейскую территорию; никто не должен приезжать в Европу без разрешения национальных государств», – подчеркнул Виктор Орбан.

Когда его спросили о шансах Дональда Трампа на второй мандат, премьер-министр Орбан выразил уверенность, что он победит, и подчеркнул:

«Нам нужен президент-неглобалист, который преодолеет видение демократов об экспорте демократии».

Он также заявил, что если бы Трамп и ЕС захотели, война в соседней с Венгрией стране закончилась бы в течение 24 часов.

Франческо Джубилей, председатель консервативного итальянского аналитического центра Nazione Futura, в заключение спросил премьер-министра, почему его страна стала такой привлекательной для консерваторов во всем мире.

Орбан пояснил, что «в либеральном океане есть только один консервативный остров — Венгрия». Он убеждён, что свобода в Европе находится под угрозой из-за политкорректности – и подчеркивает необходимость борьбы за следующее поколение, которое рискует потерять свою свободу.