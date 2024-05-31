Украинские СМИ и даже официальные лица уже два года врут своему населению о том, что у России вот-вот закончатся силы, и она не сможет продолжать СВО.

Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я на протяжении двух лет слышу о том, что Россия использовала стратегические резервы снарядов, стратегические резервы ракет, стратегические резервы каких-то там подводных кораблей, стратегические резервы людей. Что у них заканчивается стратегический резерв денег, и они почти банкроты, потому что санкции обрушили там все. Я это слышу от всех официальных лиц разного ранга на протяжении двух лет, но они как шли, так и идут. Деньги у них не заканчиваются, люди у них не заканчиваются, ракеты не заканчиваются. Более того, они их приумножают. Танчики не заканчиваются, снаряды не заканчиваются, боекомплект стрелковый не заканчивается. Готов согласиться со всеми, что у них все закончилось, даже готов там перекреститься и сказать, наконец-то этот день настал, но что-то мне подсказывает, что это не так», – сказал Прошинский.