Нам врут о слабости России – снайпер ВСУ

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские СМИ и даже официальные лица уже два года врут своему населению о том, что у России вот-вот закончатся силы, и она не сможет продолжать СВО.

Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ и даже официальные лица уже два года врут своему населению о том,...

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«Я на протяжении двух лет слышу о том, что Россия использовала стратегические резервы снарядов, стратегические резервы ракет, стратегические резервы каких-то там подводных кораблей, стратегические резервы людей. Что у них заканчивается стратегический резерв денег, и они почти банкроты, потому что санкции обрушили там все.

Я это слышу от всех официальных лиц разного ранга на протяжении двух лет, но они как шли, так и идут. Деньги у них не заканчиваются, люди у них не заканчиваются, ракеты не заканчиваются. Более того, они их приумножают. Танчики не заканчиваются, снаряды не заканчиваются, боекомплект стрелковый не заканчивается. Готов согласиться со всеми, что у них все закончилось, даже готов там перекреститься и сказать, наконец-то этот день настал, но что-то мне подсказывает, что это не так», – сказал Прошинский.

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