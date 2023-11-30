«Нам заблокировали четыре границы». К польской блокаде Украины присоединяется Словакия

Игорь Шкапа.  
30.11.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Транспорт, Украина


Ситуация с транспортной блокадой, организованной польскими перевозчиками, в лучшую сторону для Украины не меняется

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявила первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, отвечая на вопрос о ситуации с блокадой украинских фур на границе.

Ситуация с транспортной блокадой, организованной польскими перевозчиками, в лучшую сторону для Украины не меняется...

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«Четыре границы заблокировано, и коллеги из других стран, я имею в виду грузоперевозчики, тоже угрожают нам перекрытием границ. Например, Словакия. Собственно, они угрожаю перекрыть уже с завтрашнего дня», – сказала Клименко.

По ее словам, уже началось движение словацких перевозчиков на границу для блокады.

«К сожалению, ситуация в лучшую сторону не меняется, поскольку в Польше власть премьера Моравецкого эффективно не действует, особенно не вмешивается, потому что перспектив остаться при власти у них немного, а новая власть еще не пришла», – добавила депутат.

Она сокрушается, что украинским водителям приходится стоять от 9 до 14 дней в очереди.

«Зимой это сильно замедляет оборот товаров, особенно необходимых для Украины, поскольку это фактически единственный наш коридор на данный момент в связи с тем, что нет ни авиации, ни полноценного железнодорожного сообщения. Автоперевозки – это наши основные перевозки», – резюмировала Клименко.

При этом она не уточнила, что означают ее слова «четыре границы заблокировано». Возможно, она имела в виду четыре КПП на польской границе, но не смогла грамотно сформулировать фразу.

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