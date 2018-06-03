03.06.2018, Мадрид, Анастасия Самойлова

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Намахнул? Порошенко в Испании понесло

Украина – великая европейская страна с непобедимой армией и самыми лучшими паспортами, и скоро весь мир увидит и поймёт это.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил во время рабочего визита в Испанию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда может настать мир? Он настанет тогда, когда последний российский захватчик покинет эту землю, когда украинский флаг и герб вернутся и в украинский Донбасс, и в украинский Крым. Я верю, что с нашей общей молитвой это случится в ближайшее время.

Я ещё раз подчёркиваю, что главной движущей силой мира в нашем государстве и за его пределами является мир украинцев, который агрессор хотел расколоть, создать несколько Украин или даже уничтожить страну, создать Новороссию, Малороссию, но мы с вами вместе, начиная с 2014 года, не дали ему этого сделать», – сказал Порошенко.

«Все вместе мы создали армию. Ещё четыре года назад украинкой армии не существовало, а сегодня это – самая сильная, самая патриотичная, самая профессиональная армия, которая признана самой сильной в Европе за границами стран-членов НАТО и восьмой по силе и эффективности. Всё это – наша молитва, наш народ и наша армия спасли Украину и остановили агрессора», – добавил он.

«Победа – это впервые за 27 лет, нет, даже не за 27, а за 300 лет у Украины появился реальный шанс создать единую поместную Православную и, самое главное – украинскую Церковь», – заявил Порошенко.

Под конец выступления он рассказал о том, что сегодня украинский паспорт входит в тридцатку самых сильных паспортов мира.

«Сейчас мы делаем всё возможное для того, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в семью европейских народов. Что такое «безвиз» для украинца? Это не только право свободно путешествовать. Дорогие мои, это – окончательное прощай СССР и Российской империи. Весь мир увидит и поймёт, какое Украина фантастическое государство», – сказал Порошенко.