«Намечается большая игра. Дуров сознательно пошел на арест» – ветеран спецназа

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров якобы знал о намечающемся задержании и не случайно оказался во Франции.

Об этом заявил член президиума «Офицеров России», полковник запаса, ветеран спецподразделения Тимур Сыртланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что происходит сейчас с Павлом Дуровым – в духе западных спецслужб, которые по всему миру охотятся за гражданами России, связанными с национальной безопасностью. По той же схеме, как в свое время разрабатывали Виктора Бута и Владислава Клюшина, сейчас идет разработка и Павла Дурова. Поэтому в ближайшее время мы увидим много интересного. Какие это будут изменения, пока говорить рано, но они наверняка затронут и российский Интернет, и другие сферы жизни»- , сказал Сыртланов «Московскому комсомольцу».

Он убежден, что Россия будет бороться за освобождение своего гражданина.

«Сейчас начнут искать варианты его освобождения, в том числе будет рассматриваться обмен. Но обмен будет возможен только после того, как состоится суд, в также найдется равноценный кандидат», – отметил полковник.

По его мнению, российские спецслужбы и внешнеполитическое ведомство уже начали работу по подбору кандидатуры на обмен.

«Не думаю, что Дуров, зная, что находится в разработке у западных спецслужб и в любое время может быть задержан на территории любой страны НАТО, случайно попал во Францию. Очень похоже, что намечается какая-то большая игра. Я думаю, что Дуров знал, что делает. Не исключаю, что ему кто-то подсказал поступить именно таким образом. Думаю, уже в ближайшие дни будет понятно, в том числе и почему самолет надо было дозаправлять именно во Франции», – резюмировал Сыртланов.