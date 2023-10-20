Наместник Лавры идет под суд за «подрывную деятельность»

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На Украине завершено так называемое следствие и передано в суд дело наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.

Митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

По этим статьям священнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика», – добавил в СБУ.