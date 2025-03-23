«Наметилось новое критическое направление – Запорожье в опасности» – Бортник
В очень скором времени Запорожье может «превратиться в Покровск или Херсон».
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наметилось новое критическое направление, что Россия начала наступление в районе Пятихатки, Лобковое, Степовое, Щербаки – для того, чтобы охватить Орехов. Возможно, так и есть, хотя, я пока что не отмечаю попыток наступления с другого фланга для охвата Орехова.
Нельзя исключить, что логика тут двойная. Во-первых, это попытка отодвинуть линию фронта от Энергодара и ключевых российских коммуникаций, тем более, на фоне того, что вокруг Энергодара идёт политический диалог, это подтверждают все стороны.
Во-вторых, возможно, цель ещё более амбициозная. Представьте, что будет, если Россия выйдет на рубеж Малокатериновки со стороны Щербаков. Тут протекает река Конка, это природный барьер, который может стать линией фронта и укреплённой линией для России для того, чтобы начать обстрелы Запорожья. От Конки до окраин Запорожья 14 км, ну 20-25, это зона работы ствольной артиллерии. Запорожье может превратиться в Покровск.
Украине придётся эвакуировать огромный город. Опыта эвакуации таких городов в Украине нет вообще, он весь окажется в зоне обстрела. Или в Покровск превратится, или в Херсон», – предупредил Бортник.
«К этому наступлению, которое пока что носит тактический характер, надо относиться очень серьёзно. Потому что, если будет прорвана линия в районе Щербаков – Степовое, то следующая линия уже Павловка.…
Левый фланг российской армии прикрывает Днепр, достаточно удобно наступать. Тем более, что значительные политические цели – это начало разговоров о судьбе Запорожья. Запорожье и Херсон Россия требует в неформальных переговорах в обмен на свои обещания снять претензии в отношении будущего Одессы», – тревожился политолог.
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