Нами играют и не зовут на переговоры сильных – снайпер ВСУ

Между сильными странами идут переговоры по Украине, но она в них участия не принимает, потому что за 33 года независимости потеряла все, что ей досталось после развала СССР.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Все равно идут переговоры между сильными мира сего, включая в том числа представителей высшего эшелона Раши. Также я могу поверить, что мы в этом не участвуем, к сожалению, к радости – каждый по-своему может сказать. Не участвуем потому, что мы должны четко осознавать – как бы мы не хорохорились, что Украина – это центр Европы, украинцы – это центр мира, все за нас, все нам должны, все обязаны, мы – борцы за свободу, за мировую демократию, против авторитаризма, бла-бла-бла, мы можем это все повторять, это все правильно с одной стороны, но это наши внутренние чувства», – сказал снайпер.

«В реале мы – маленькое слабое государство, которое за 33 года независимости потеряло все, что у нас только было. Мы можем вспомнить, что в 91-м году, когда распадался Советский Союз, мы стояли в десятке самых перспективных экономик мира, наравне с тем же Китаем, например. И где сейчас Китай, где мы? Это всего было 33 года назад. Поэтому понятно, что нами будут играть и здесь не надо показывать детские чувства: «Вы меня обидели, я хочу большего». Здесь надо трезво оценивать ситуацию», – заявил Прошинский.