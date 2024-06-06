«Нами правят недоучки» – 68-летний Карасёв затосковал по советским пенсиям
Украинское руководство, набранное из недоученных блогерш, собирается обеспечивать своих граждан пенсиями.
Об этом на канале «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Великий деятель современной эпохи, замминистра социальной политики [27-летняя Анна Сергеева], тут заявила, что не надейтесь на государство, а думайте о том, как самим себе обеспечивать пенсии. Здравствуйте, приехали. Как говорится, ехали, ехали и доехали.
Достижением современной цивилизации является солидарная пенсионная система, гарантированная государственным бюджетом. А вы теперь сами накапливайте? Тут что, валюта стабильная, тут что, не было всяких фондов, всяких трастов, которые обобрали в 90-е годы?
Тут что, есть стабильность для того, чтобы люди рассчитывали на это. Или доллары бежать покупать? Так я представляю, какой курс будет у этого доллара, он будет дефицитным. А государство для чего? Государство как раз создавалось для того, чтобы пенсии гарантировать», – сказал Карасев.
«Современная семья и с демографическим таким составом, там один-два ребенка, родители работают, платят налоги в пенсионный фонд, потом это все возвращается. Почему она стала стандартом общества. Пенсионная проблема обеспечения старости так была решена цивилизованными государствами.
Серьезно, это, кстати говоря, это советское достояние было. Теперь приходит кто-то недоученный… Кто их привел туда? Как они отбираются туда? По каким критериям? Может она блогерша какая-то известная? С накаченными губами? Не знаю. Таких тоже много сейчас берут во власть. Потому что нормальных не берут в космонавты», – резюмировал политолог.
Спасибо!
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