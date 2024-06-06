«Нами правят недоучки» – 68-летний Карасёв затосковал по советским пенсиям

Украинское руководство, набранное из недоученных блогерш, собирается обеспечивать своих граждан пенсиями.

Об этом на канале «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великий деятель современной эпохи, замминистра социальной политики [27-летняя Анна Сергеева], тут заявила, что не надейтесь на государство, а думайте о том, как самим себе обеспечивать пенсии. Здравствуйте, приехали. Как говорится, ехали, ехали и доехали.

Достижением современной цивилизации является солидарная пенсионная система, гарантированная государственным бюджетом. А вы теперь сами накапливайте? Тут что, валюта стабильная, тут что, не было всяких фондов, всяких трастов, которые обобрали в 90-е годы?

Тут что, есть стабильность для того, чтобы люди рассчитывали на это. Или доллары бежать покупать? Так я представляю, какой курс будет у этого доллара, он будет дефицитным. А государство для чего? Государство как раз создавалось для того, чтобы пенсии гарантировать», – сказал Карасев.