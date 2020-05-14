Нами управляет Запад – сенсационный опрос на украинском ТВ

14.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Подавляющее большинство аудитории телеканала NewsOne считает, что Украина не является самостоятельным государством.

Таковы результаты голосования, запущенного в эфире ток-шоу «Украинский формат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, за то, что страной управляют украинцы проголосовали всего 2% телезрителей. Всего в опросе приняли участие 140 тысяч 149 человек.

«Два процента всего «мы», и это очевидно. 98% – «Запад». Еще раз напоминаю для тех, кто не воспринимает эту ситуация – это не репрезентативно, но пусть это будет электоральный срез нашей аудитории. Он показательный и говорит сам о себе, позиция очевидна», – прокомментировал итоги голосования телеведущий Виталий Дикий.