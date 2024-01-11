«Нами управляют дебилы» – украинский волонтёр

Вадим Москаленко.  
11.01.2024 18:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Украина


Украинские политики и чиновники попали на свои должности случайно и даже близко не понимают тех процессов, которыми должны управлять.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер, Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики и чиновники попали на свои должности случайно и даже близко не понимают...

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«Проблема не в технологиях. Проблема в администрировании. В том, что беспилотной сферой, будь то в Министерстве обороны, генеральном штабе, СБУ, ГУР, управляют люди, которые в этом не разбираются.

Очень много людей, которые никогда не делали беспилотники, не применяли, не рассчитывали планер. И они управляют всем этим. Это, кстати, касается и РЭБ – они просто не понимают, что надо.

Общий уровень IQ, понимания технологий, наверху очень низкий. Предельно, критически низкий», – пожаловался Касьянов.

«Потому что «внизу» инженеры могут создать всё, что угодно. Бойцы на фронте могут применять всё что угодно. А вот когда начинается вопрос администрирования, что закупать и в каких количествах, начинается вась-вась, кум-друг.

Какие они нафиг изобретатели – берут, в Китае покупают детали для сборки гоночного коптера, и продают его здесь. Просто перепродавцы. И у них массово покупают, а не у тех, кто реально производит.

Давайте говорить прямо: у нас дилетантизм зашкаливает. Нет IQ в головах чиновников, просто дебилы нами управляют», – добавил волонтёр.

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