«Нами управляют дебилы» – украинский волонтёр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские политики и чиновники попали на свои должности случайно и даже близко не понимают тех процессов, которыми должны управлять.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер, Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Проблема не в технологиях. Проблема в администрировании. В том, что беспилотной сферой, будь то в Министерстве обороны, генеральном штабе, СБУ, ГУР, управляют люди, которые в этом не разбираются. Очень много людей, которые никогда не делали беспилотники, не применяли, не рассчитывали планер. И они управляют всем этим. Это, кстати, касается и РЭБ – они просто не понимают, что надо. Общий уровень IQ, понимания технологий, наверху очень низкий. Предельно, критически низкий», – пожаловался Касьянов.

«Потому что «внизу» инженеры могут создать всё, что угодно. Бойцы на фронте могут применять всё что угодно. А вот когда начинается вопрос администрирования, что закупать и в каких количествах, начинается вась-вась, кум-друг. Какие они нафиг изобретатели – берут, в Китае покупают детали для сборки гоночного коптера, и продают его здесь. Просто перепродавцы. И у них массово покупают, а не у тех, кто реально производит. Давайте говорить прямо: у нас дилетантизм зашкаливает. Нет IQ в головах чиновников, просто дебилы нами управляют», – добавил волонтёр.