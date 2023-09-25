«Намудрили с бюрократией» – волонтёр рассказал, как бойцы СВО недополучают выплаты

Владимир Гладков .  
25.09.2023 18:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Из-за слишком сложной бюрократической системы – сражающиеся в зоне СВО бойцы частенько остаются без дополнительных денежных выплат.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер, политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за слишком сложной бюрократической системы – сражающиеся в зоне СВО бойцы частенько остаются без...

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«От отдельных подразделений стали поступать жалобы на невыплаты и недовыплаты заработных плат, боевых и так далее.

Создали суперсложную систему выплат, ещё в начале этого года. Например, среди прочего, штурмовикам обещали пятьдесят тысяч за каждый километр продвижения.

Уже тогда было понятно, что это какая-то мертворождённая тема, в России такие сложные истории не работают. И естественно, это так и вышло. Жалуются: две боевые группы непосредственно в контакте с противником воюют, одной платят, второй нет. Почему? Потому что», – сказал Живов.

«И таких случаев много. Мне сначала стали в бот писать, я подумал, что ципсо развлекается, не стал реагировать. Потом мне один близкий человек сообщил, потом второй, третий.

Зачем мы помогаем украинцам, и снижаем боевой дух наших подразделений этой самой историей?», – добавил волонтёр.

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