НАН Украины требует назначить Зеленского главным украинизатором страны

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Как президент РФ Владимир Путин, который лично руководит распространением русского языка за пределами России, так и украинский президент Владимир Зеленский должен стать во главе украинизации «незалежной».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина 30 лет независима. Выросло целое поколение, рожденное на Украине независимой, а мы до сих пор ставим вопросы о государственности украинского языка. Это позор, в принципе, если посмотреть, это позор, что за 30 лет мы не смогли этого сделать, – возмущался Гриценко. – А почему? Потому что на каждом украинском шаге к украинизации были сразу предусмотрены и воплощены 3-5 шагов против этого». «В России действует огромный штаб, возглавляемый Путиным лично. Одним из заданий этого штаба русского языка является усиление русского языка за границами России… Как мы можем соперничать, если ресурсы несоизмеримы, когда структурно несоизмеримы, и когда мы не можем никак добиться, чтобы наш президент возглавил этот штаб украинизации Украины», – кричал украинский учёный.

«Русские сделали словарь русского языка от XI века до XIX и далее. А что на Украине? Наш исторический словарь начинается с XIV века, потому что ранее нам не разрешали, потому что по старой доктрине украинский язык появился в XIV веке.

Значит, у нас украли три века истории, а для того, чтобы мы восстановили, нужно создать новые словари, а нам говорят, а финансов нет. А у русских финансы есть! И у нас словарь исторический только XIV – XV и кусочек XVI века – больше истории украинского языка не было.

Понимаете, в чём дело, не мы, хотя мы, Украина, много сделали для того чтобы русский язык состоялся, наши предки сделали. Это отдельная тема про это можно говорить. Но мы попали под такое давление со стороны русского языка, что сегодня стоит вопрос украинизации украинского языка», – сокрушался Гриценко.