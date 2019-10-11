Нанесен очередной удар по украинской государственности – киевский эксперт

11.10.2019, Киев, Игорь Петров

Срыв праворадикалами согласованного разведения войск в Донбассе представляет угрозу для украинской государственности и обернется для нее большими проблемами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне очень странно слышать, что коллеги не замечают проблемы – что какие-то группы (как бы они там себе ни называли) приезжают в зону проведения объединенной силовой операции, они проводят там какие-то акции. Вообще это как? Есть вооруженные силы Украины, которые имеются у главнокомандующего – это президент Украины. В каком статусе находится эти представители? Это какие-то самоназванные представители.

Вот это – реальная опасность для государства, реальная опасность для местных жителей», – считает эксперт.

«В данном случае, к сожалению, попытка играть на каких-то эмоциях, непонимание частью людей ситуации. И она, к сожалению, может обернуться для украинского государства колоссальными проблемами. Если есть политическое решение, то оно должно выполняться, пусть даже каким-то группам оно не нравится. Пожалуйста, не нравится –идите на выборы, убедите общество, что ваша позиция является правильной. В данном случае президент Зеленский победил с лозунгами и месседжами о том, что он идет как президент мира и что его парадигма будет на 180 градусов другой, чем парадигма Порошенко», – сказал Якубин.