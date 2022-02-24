Нанесен удар по Очакову, где американцы строили базу ВМС

24.02.2022  10:13 (Мск), Николаев
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Очевидцы публикуют фото и видео из Очакова Николаевской области, где ранее военные строители США возводили командный пункт для Военно-Морских сил.

Накануне Владимир Путин в обращении о признании ЛДНР упомянул Очаков в числе угроз для России из-за расширения инфраструктуры НАТО.

Очевидцы публикуют фото и видео из Очакова Николаевской области, где ранее военные строители США...

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