Нанесены удары по одесским портам. В Днепропетровске поражено предприятие

Игорь Шкапа.  
27.09.2024 08:43
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Одесса, Россия, Украина


Ночью российская армия нанесла очередные удары по тыловым объектам на подконтрольной киевскому режиму территории Украины.

Так, в Днепропетровске попадание пришлось по одному из предприятий, о чем сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Ночью российская армия нанесла очередные удары по тыловым объектам на подконтрольной киевскому режиму территории...

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«После полуночи российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Имеются разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали. Беспокойно ночью было и на Никопольщине. Враг бил по самому Никополю и Марганевской общине. Применил дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию. Изуродованная инфраструктура. Погибших и раненых нет», – написал Лысак.

Кроме того, удару подверглась Одесская область. Со стороны Украины опубликованы снимки пожара в Измаиле, но без детализации относительно того, что находилось рядом с домами, по которым якобы сознательно били русские.

«Всю ночь работали «Геранями» по портам Одессы, Измаила и Рени. Снова отработали Запорожье и Днепропетровск — здесь хорошо прилетело в промышленное предприятие, на территории масштабный пожар. Не обошли вниманием остров Змеиный, по нему отработали Ту-22М3 ракетами Х-22», – в свою очередь информирует военный обозреватель Борис Рожин.

При этом ночью в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, но пока о результатах попаданий неизвестно. Подконтрольная Киеву оккупационная администрация области утром сообщила, что в течение суток было нанесено «362 удара по 9 населенным пунктам», включая 9 авиаударов.

«Запорожье начали крепко шлифовать КАБами, русня постепенно устраивает террор городу, поэтому советую местным быть еще более вниманительными», – советует офицер ВСУ с позывным «Алекс».

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