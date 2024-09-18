Нанесён удар вглубь России

Михаил Рябов.  
18.09.2024 08:54
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Происшествия, Россия, Сюжет дня


Масштабный пожар с детонацией боеприпасов начался минувшей ночью после атаки беспилотников на военном складе в городе Торопец Тверской области. Власти объявили об эвакуации населения из опасной зоны. На складе может находиться около 30 тонн боеприпасов.

«Увы. Такие атаки будут всё чаще и всё сильнее и всё дальше на восток. Вырастили фашистскую гадину у себя под боком. Всё хотели миром с ними решить», – комментирует политолог Сергей Марков.

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Масштабный пожар с детонацией боеприпасов начался минувшей ночью после атаки беспилотников на военном складе...
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Однако не все так однозначно:

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 «От Торопца до границы с Латвией километров двести с небольшим.  Вряд ли БПЛА прилетели с территории Украины. Так же, как с вероятностью 99% они не прилетели с Украины при недавней атаке на Мурманскую область», – замечает экс-депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Помогающий СВО волонтер Алексей Живов обращает внимание, что в 2018 году о строительстве склада боеприпасов в Торопце широко сообщалось в СМИ.

«Все, естественно, бросились выяснять: как же это так? Склад в Тверской области, кто вообще навел и т.д. Навела, как быстро выяснилось, пресс-службы ведомства еще в 2018 году, когда с пафосом было объявлено о строительстве суперсовременного со всех сторон защищенного и безопасного склада БК», – замечает Живов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин уточняет: причем, ныне арестованный замминистра обороны Дмитрий Булгаков уверял в высокой степени защиты объекта, где будут храниться, в том числе, и ракеты.

«Ещё больше вопросов у следствия к экс-генералу Булгакову! Так же от ядерного взрыва ничего не должно было гореть и взрываться? Или это не вы обещали при его презентации?» – возмущен Шурыгин.

«Не удивлюсь, если устояли при взрыве только сауна и кафе. Но что это за хранилище мирового уровня, если его пробил БПЛА, а точнее даже его обломки? Не «Кинжал», а БПЛА… От чего там защита – от пневматической винтовки?» – изумляется волонтер Роман Алехин.

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