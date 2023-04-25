Нанесёт ли России ущерб выход из зерновой сделки?

Разрыв «зерновой сделки» нанесёт ущерб Украине, а не России.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Зернового союза России Аркадий Злочевский.

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«Последствия будут не для нас, а для украинских отгрузок. Для нас эта сделка ничего хорошего так и не принесла. ООН и Турция обещали встречное движение. Его так и не наступило. Никакого облегчения по нашим проблемам в вывозе и поставкам на мировой рынок не случилось. У нас проблем выше крыши. Они касаются стоимости и условий фрахта судов, оформления страховок. Страховщики по-прежнему отказываются страховать российские грузы. Из-за этого страховка очень дорогая, и не все ее готовы выдавать. Прохождение денег обременено всякими барьерами, и стоимость тразакций сильно выросла. Я уж не говорю о российских удобрениях и работе аммиакопровода», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зерновая сделка» давно мертва, обязательства перед Россией демонстративно не выполняются, только вопрос времени открыто признать этот факт», – подтверждает в своем тг-канале сенатор РФ Андрей Клишас.

«Судя по всему зерновой сделке наступит конец 18 мая», – пророчит либеральный журналист Алексей Венедиктов.

Уже всем понятно, что украинское зерно в результате сделки направляется вовсе не в голодающим Африки: 65% поставок пришлось всего на пять стран из Европы и Азии. Основным покупателем была богатая Испания. Австрийская газета Exxpress выяснила, что зерно с Украины пошло на корм испанским свиньям.

В марте Россия уже соглашалась на продление «зерновой сделки», хотя уже было очевидно: с июля прошлого года она не выполняется. Тогда заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский изложил условия пролонгации сделки» после 14 мая: переподключение Россельхозбанка к SWIFT; снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники; снятие ограничений на страхование поставок; обеспечение доступа в порты российских грузовых кораблей. И, наконец, возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти-Одесса.

Ни одно из этих условий до сих пор не выполнено. Что качается аммиакопровода, он не только не заработал, но Киев объявил о продаже по дешевке государственного Одесского припортового завода, на который и поступает аммиак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издевательски назвал условием запуска аммиакопровода обмен пленными по формуле «всех на всех». По слухам, обмен боевиков «Азова» в сентябре был также связан с переговорами в ООН по аммиаку. Конспирологи объясняли аммиачной сделкой даже сентябрьское отступление из Купянска и Изюма Харьковской области: по этим районам проходит аммиакопровод. В ноябре прошлого года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) продало 10 тыс тонн арестованного российского аммиака на сумму 912 млн гривен ($24,8 млн) на трех открытых аукционах.

России, похоже, наконец, надоело терпеть унижения и издевательства: терминал по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани планируется запустить к началу 2024 года. Не стоит ли так же поступить и с другими условиями «зерновой сделки»?

«Мы продляли «зерновую сделку» с Украиной только из-за перевыборов Эрдогана (14 мая). Остальные смыслы фальшивые, особенно с учетом ожидаемого «контрнаступления», терактов против россиян, фашистов в ВСУ, наемников со всего света на деньги НАТО. Так, может, уже хватит этих непонятных игр и нашим солдатам СВО, и нашим гражданам? Эта двусмысленность и непонятность начинает разрушать нас изнутри», – пишет политолог Марат Баширов.

Глава Зернового союза Злочевский уверен, что мирового голода от расторжения сделки не наступит, поскольку ее лоббирует только чиновники ООН, заинтересованные в освоении бюджетов.

«Зернового кризиса никому не грозит, поскольку ресурсов более, чем достаточно. Даже намеков на возникновение кризиса нет. Есть определенные проблемы, связанные с покупательной способностью и экономической доступностью зерновых ресурсов, поскольку достаточно большое количество стран не имеет возможности оплачивать такие дорогие цены, которые мы наблюдали в прошлом сезоне – 450 долларов. Это никак не связано с кризисом в поставках. Помогать странам Африки надо не всякими гуманитарными поставками, на которых акцентирует внимание ООН, а деньгами – для того, чтобы повысить их покупательную способность. Выделять какие-то льготы и кредиты со стороны мирового сообщества. И пусть они сами закупают на нынешних условиях», – сказал Злочевский.