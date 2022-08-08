Нанесший миллионные убытки крымский чиновник отделался условным сроком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший руководитель ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» Эскендер Салиев получил 3 года условно за присвоение денежных средств и подделку документов.

Госпредприятие так и не наладило работу по единому платежному документу для коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По информации прокуратуры, в 2019 – 2020 годах экс-директор предприятия через посредничество предпринимателя вывел более 2 миллионов рублей. ЕИРЦ заключил договор с частниками на ведение кабинета в Государственной информационной системе ЖКХ. Цена контрактов составила более 3,5 миллионов рублей.

Фактически эту работу выполнял работник центра, а директор подписывал акты, которые ему представляли предприниматели. Подбором нужных исполнителей, подписанием фиктивных договоров и счетов на оплату занимался посредник, который, как и директор, стал фигурантом дела о присвоении бюджетных средств и подделке документов.

Пока шло следствие, Салиев с подельником вернули государству похищенные средства. Суд учел этот факт, и приговорил подсудимых к 6 и 4 годам лишения свободы, но условно с испытательными сроками в 3 и 2 года соответственно.

Единый информационно-расчетный центр создавался для централизации оплаты услуг населением. В итоге, кроме Регионального фонда капремонта многоквартирных домов, ни одна ресурсоснабжающая организация не предоставила ЕИРЦ свои базы данных и не передала абонентские отделы. В прошлом году расчетный центр прекратил свое существование, лишившись последнего партнера.