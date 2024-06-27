Несмотря на разрушенное производство из-за массовой эмиграции и мобилизации, Украина все равно страдает от дефицита рабочей силы.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рабочая сила на Украине нужна. Мы сейчас разговариваем с предпринимателями, все как один жалуются на нехватку рабочей силы. Все, как один. Хотя многие предприятия закрылись, сократились объёмы производства, многое разрушено », – подчеркнула Либанова.

«Тем не менее, не хватает рабочей силы на Украине. И не хватает по многим причинам. Во-первых, огромное количество выехало за границу, много мужчин мобилизовано.

Сейчас работодатели говорят, что самый привлекательный для них контингент – это люди пенсионного возраста. Они не подлежат мобилизации, и нет риска, что предприятие потеряет ценного сотрудника», – подытожила она.