«Нанюхаются и бегают по окопам, стреляя из пулеметов и думая, что их штурмуют»: офицер ВСУ о сослуживцах

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Солдаты ВСУ идут в отказ и не хотят выполнять боевые задачи из-за того, что среди мобилизованных немало наркоманов.

Об этом в эфире «Украинской правды» заявил командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты ВСУ идут в отказ и не хотят выполнять боевые задачи из-за того, что...

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«Я знаю такие случаи – человек не хочет идти, отказник. Начинаешь спрашивать, почему, а он говорит: «А я с этими двумя не хочу идти».

Потому что эти двое – солевики, и они нанюхаются, наедятся чего-то перед выходом на «эспешку», а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют. Это факты, это то, что я видел своими глазами», – заявил Гнездилов.

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