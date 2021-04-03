Нападение на Познера в Тбилиси: Раскрыта схема организации беспорядков

03.04.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

Новости Украины

Недавний скандал с нападение на Владимира Познера в Тбилиси координировался из Киева Михаилом Саакашвили и осуществлялся боевиками из ближайшего окружения экс-президента. Нынешние грузинские власти в этой истории проявили полную импотенцию, допустив инцидент, который негативно скажется на туристическом имидже страны.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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Провокаторы, которые устроили погром в Тбилиси, хорошо подготовились заранее, располагая детальной информацией о грядущей поездке Познера и его гостей на день рождения в Грузию. Все было настолько хорошо спланировано, что «активисты» даже отключили электричество в гостинице Vinotel, где остановился Познер с делегацией из 50 человек.



За провокацией строят влиятельные режиссёры из Киева и, конечно же, Вашингтона .

Организаторы провокации делятся на два части.

Первая группировка – Михаила Саакашвили – состоит из следующих лиц: Каха Квеквескири, Ираклий Нарсия, Алика Куправа , Гиоргий Мумладзе .

Квеквескири – бывший борец, долгое время жил в России , у него двоенное гражданство Грузии и РФ. При Саакашвили он состоял в карательном банд–формировании Бадри Басишвили (депутат парламента Грузии от ЕНД), которое беспощадно расправлялось с оппонентами режима Саакашвили. Эти боевики разгоняли мирные митинги, похищали людей, избивали наблюдателей и т.п.

Нарсия – бывший сотрудник Кутаисской тюрьмы №2, где его старший брат работал при Саакашвили директором (сейчас отбывает 17-летнее наказание в Грузии за тяжкие преступления, которые он совершил по отношению к заключённым).

Куправа – бывший сотрудник АГБ Грузии. Он занимал должность заместителя Мегиса Кардава, который с 2013 находился в розыске по линии Интерпола. Год назад он был арестован на Украине и экстрадирован в Грузию. Сейчас Кардава отбывает 15-летный срок по тяжким статьям, в том числе за изнасилование арестованных (политических оппонентов режима Саакашвили), которые находились под следствием.

Мумладзе – при Саакашвили работал в администрации губернатора Квемо Картли. Сейчас – также представитель «ударной силы» ЕНД.

Вторая группировка контролируется Еленой Хоштария, основательницей гражданского движения «Дроа» («Пришло время»). В ее группировке состоят Гига Макарашвили , Серги Капанадзе , Гига Бокерия.

Неделю назад организаторы погрома: Квеквескири, Нарсия, Мумладзе и Куправа ездили к Михаилу Саакашвили в Киев, где их хорошо проинструктировали и подготовили для осуществления данного диверсионного акта.

Детальной информацией о визите Познера располагала провокатор с российским образованием Елена Хоштария, которая действовала координировано с Киевом . Протесты против приезда в Грузию Познера раскрутила именно она, выпускница МГИМО, а ныне местный оппозиционер. Видимо, информацию раздобыла по собственным «российским каналам», и тут же написала о визите в соцсетях – ещё за неделю до приезда, дав наводку в местные СМИ.

Парадокс в том, что антироссийские настроения в Грузии Хоштария раскручивает при помощи технологий, освоенных ею в Москве. Например, Хоштария во многом подражает Алексею Навальному, даже говорит и жестикулирует, как он. «Борьба с коррупцией» — основа деятельности грузинской оппозиционерки.

Ну а в аэропорту Внуково, откуда Познер вместе со своими друзьями чартером вылетал в Грузию, якобы случайно оказались редактор «Дождя» Тихон Дзядко и его жена, телеведущая Екатерина Котрикадзе. Хочу напомнить читателям, что Котрикадзе – подруга Саакашвили, их связывает тесная дружба. При Саакашвили Котрикадзе работала директором русофобского русскоязычного канала «Пик». Так молодые борцы «за свободу и демократию» выступили против своих воспитателей, своих идеологических отцов.

Как известно, поводом для беспорядков якобы стало одно высказывание Познера об Абхазии и Южной Осетии – эти республики телеведущий уже не представляет в составе Грузии.

В одном из эфиров российского телевидения он сказал, что с 70-х годов прошлого века часто бывал в Абхазии и был свидетелем «страшных отношений» между грузинами и абхазами. При этом, по его словам, грузины говорили, что абхазы «еще не спустились с деревьев», являются «неполноценными», между двумя народами не было дружбы, зато часто случались драки. По словам Познера, абхазам «трудно это было слышать».

Что касается ситуации вокруг Южной Осетии и войны-2008, после которой Россия и ряд стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии, Познер заявил, что власти экс-президента Михаила Саакашвили «не должны были первыми открывать огонь».

«Саакашвили хотел заблокировать Рокский тоннель (связывает Южную Осетию с Россией) и надеялся, что НАТО придет на помощь». Познер тогда также подверг жесткой критике политику НАТО по отношению к России.

Однако как-то странно, что спустя 10 лет, именно сейчас, Саакашвили и вся прозападная либеральная секта начали осуждать Познера. Чего же они ждали все эти годы, почему не реагировали на эти высказывания раньше?

Поговаривают, что еще давно Саакашвили затаил обиду на Познера совсем из-за другого интервью – прибалтийскому изданию Delfi. «Кто начал военные действия в Грузии? Это не секрет, мы это знаем точно: это – человек, который рассчитывал, что в результате придут американцы и будут бомбить русских. Не русские напали на Грузию», – сказал тогда телеведущий.

Однако погром был организован не столько из соображений мести. Саакашисты попросту заинтересованы в эскалации для наращивания своего рейтинга (и одобрения западных покровителей). И события вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают способность беглого экс-президента организовывать дистанционно из Киева серьезные кризисы в Грузии.

Ещё со времен СССР журналист Владимир Познер часто ездит в Грузию и постоянно отмечает свой день рождения в Тбилиси (так бывало и при президенте Саакашвили). На этот раз в Грузию он прибыл с туристическим визитом, с паспортом гражданина США (у Познера несколько гражданств) и наличием всех документов, предусмотренных ковид-регуляциями. Оснований требовать депортации Познера не было – Абхазию и Южную Осетию вопреки требованиям грузинских законов он не посещал.

Интересно, что телеведущий остановился в Vinotel, который принадлежит бывшему депутату парламента от «Грузинской мечты» Бено Кашакашвили, а вторая гостиница под названием Rooms, куда Познера и его российских товарищей перевели после нападения саакашистов (когда там они отключили электричество), принадлежит Темури Угулава, который одно время финансировал нынешнюю оппозицию. Совсем небезынтересно, что, когда одни грузинские либералы громили ресторан, другие сидели с «оккупантами» за праздничным столом в качестве гостей юбиляра – телеведущего с либеральными взглядами.

Искусственно насаждаемая русофобия и радикализм, к сожалению, во многом сегодня определяют грузинскую внешнюю и внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему. Все это, безусловно, только разрушает экономику и политическую стабильность Грузии. Особенно в преддверии летнего туристического сезона, когда грузинская прозападная оппозиция еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам России.

А ведь только в 2019 году, после «Гавриловского погрома», когда было отменено прямое авиасообщение с РФ, и резко снизился турпоток, по подсчётам экспертов, бюджет Грузии потерял в районе 180 миллионов долларов!

Что касается властей Грузии, они ещё раз доказали, что являются политическими импотентами и не в состоянии предотвратить экстремизм ЕНД. Протестантов, которые самым вопиющим образом нарушили закон, – вышли во время комендантского часа, закидали здание гостиницы яйцами, отключили рубильник, орали и дебоширили – никто не стал наказывать; оштрафовали опять-таки гостя страны, 87-летнего юбиляра! На второй день штрафной квитанцией размахивал сам министр внутренних дел, дабы успокоить либеральную оппозицию – мол, мы оштрафовали Познера на 2 тысячи лари…

Напоследок коротко о моральной стороне дела – с позиций грузина, который гордится своей национальной принадлежностью. Грузин даже кровного врага не тронет у себя в доме, и в этом есть большая мудрость. Этому учат нас кавказские традиции, этому учит нас величайший поэт Кавказа наряду с Шота Руставели – Важа-Пшавела. Однако, либерал-западники, десятилетиями поэтапно отказываясь от собственной идентичности, в очередной раз проявили себя «во всей красе».