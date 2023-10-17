Нападение на Приднестровье начнётся, когда российские войска пойдут на Одессу – военный эксперт

Россия мало что может сделать для предупреждения атаки на Приднестровье со стороны Украины и Молдовы. Единственный разумный способ, который есть в арсенале у Москвы – работать с Кишинёвом в сторону его большей пророссийскости.

Такую мысль высказал экс-министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ, в прошлом – старший помощник министра государственной безопасности Приднестровья Андрей Пинчук в интервью телеканалу «Царьград».

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По его утверждению, Молдова с Украиной готовы были активизировать боевые действия против Приднестровья, когда российские войска шли вперед в рамках СВО.

«Боевые действия за Приднестровье начались бы в тот момент, когда начались боевые действия за Николаев, на подступах к Одессе. Потому что, когда Николаев преодолевается, мы двигаемся в сторону Одессы и смыкаемся с приднестровской группировкой. И в этот момент нужно ситуацию купировать встречным огнём. И вот для этого нужны военные действия в регионе – чтобы не допустить замыкания этой дуги, одесской вместе с приднестровской, для нас, и формирования новой геополитической реальности», – считает эксперт.

Сегодня, по словам Пинчука, для ВСУ в этом нет необходимости. Он считает, что Украина не будет лезть на рожон из-за обветшалых складов бывшей советской армии, откуда ещё в начале «нулевых» была вывезена большая часть вооружений:

«У нас там наши миротворческие силы состоят из 2 частей. Часть миротворческого контингента – она смешанная. Она состоит из миротворцев Молдовы, Приднестровья и России. Украина в нем заморозила свое участие, когда она выступала в качестве наблюдателя. Есть ещё небольшая часть миротворческого контингента, которая выполняет функции охраны складов в селе Колбасная. Это две разные сущности, они юридически два разных состояния: миротворцев и охрана складов. И в основном это под эгидой российской армии, всё-таки, местные жители в основном. И зачем украинцам рваться к этим обветшалым складам? Все, что можно было вывезти – вывезли ещё в 2000-х годах, во время конфликтов и договорённостей. Там же вывод через Украину шёл, и Украина предоставляла коридоры соответствующие. И все, что можно было вывезти – ещё тогда вывезли. А что нельзя было вывезти, когда началось очередное обострение по Украине – их уничтожали. К сожалению, был такой генерал Евневич небезызывестный [Речь идёт о генерале Валерии Евневиче – бывшем замглавкома Сухопутных войск РФ, в 1995 – 2022 гг. он был командующим Оперативной группы российских войск в Приднестровье]. Украинцы это знают. Поэтому это иллюзия некая».

Андрей Пинчук предсказывает, что военные действия в Приднестровье рано или поздно начнутся, когда российская армия, следуя логике целей СВО, начнёт продвижение в сторону Херсона, Николаева и Одессы:

«Боевые действия там начнутся, к сожалению, это можно утверждать, когда мы пойдём вперёд. Я в этом не сомневаюсь. Как только мы преодолеем Херсон, подойдём к Николаеву – я очень рассчитываю, что это всё-таки когда-то произойдёт в обозримой перспективе, потому что это логичное развитие СВО. Оно всей логикой – и военной, и бытовой, и политической определяется. Тогда произойдёт разморозка [приднестровского] конфликта».

По его словам, возможности России действовать на упреждение крайне ограничены.

«Очень мало что на самом деле возможно сделать. Можно было бы поменять правительство в Кишиневе – я сейчас вещи своими именами называю. Выяснилось, что есть определённые проблемы – я мягко сейчас говорю – на этом направлении, с исполнителями, с организаторами, ну, как есть. Поэтому единственный разумный способ – работать с Кишинёвом в сторону его большей пророссийскости, не с Приднестровьем, и естественно, не с Украиной тоже. Вот в этом какой-то рецепт стабилизации и поддержки пророссийских граждан. К сожалению, все остальные аргументы и способы – очень условные», – считает полковник запаса Андрей Пинчук.