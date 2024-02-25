Нападение на Приднестровье: Радикалы в Киеве подстрекают ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские радикалы пытаются спровоцировать нападение ВСУ на Приднестровье уже на следующей неделе. Они пытаются представить съезд депутатов всех уровней, который пройдет в Тирасполе 28 февраля, как эскалацию ситуации вплоть до применения ядерного оружия.

Украинский политолог Виталий Кулик утверждает, что приднестровские депутаты обратятся к России с просьбой принять непризнанную республику в состав РФ, а российский президент Владимир Путин уже 29 марта удовлетворит эту просьбу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Россия в первую очередь заявит, что это теперь их территория. Это такой ультиматум, в первую очередь, Республике Молдова про то, если вы начнете агрессию против территории РФ, каковой станет Приднестровье (а это обращение к Украине с просьбой помочь навести конституционный порядок), мы вам угрожаем нанесением ракетного удара. Мы будем рассматривать возможную агрессию против Приднестровья как экзистенциальную угрозу РФ. А это позволяет нам использовать тактическое ядерное оружие. Это шантаж», – заявил Кулик в интервью своему коллеге Юрию Романенко.

Он прогнозирует, что Кишинев дрогнет, в Молдове начнутся беспорядки, и это приведет к смене прозападной президентши Майи Санду на более нейтрального политика. К примеру, мэра молдавской столицы Иона Чебана.

Кулик пугает, что в таком случае будет перекрыт коридор для транзита украинского зерна и натовского оружия, а 8 тыс мобилизованных граждан Приднестровья начнут атаковать Одесскую область.

Вывод, к которому приходит украинский политолог-экстремист: нужно убедить Запад надавить на Санду и заставить ее пригласить ВСУ для зачистки Приднестровья.

Похожие идеи гуляют по украинским СМИ и соцсетям. О том, что Санду просто обязана обраться в Киев за помощью заявил в своем тг-канале экс-командир террористического полка «Азов» Максим Жорин.

«Трудно понять, почему Запад дает возможность существовать этому образованию (Приднестровью — ред.). Из-за своей слабости получат теперь еще одну проблему», – написал Жорин.

Молдавские СМИ привычно отрефлексировали украинские интенции, но особого развития тема не получила. Прозападных активистов больше волновала судьба тела российского экстремиста-уголовника Алексея Навального, который в свое время требовал признать независимость Приднестровья. Они выставляли пикеты под посольством РФ, а не требовали от Санду «ввести войска».

Зато в Кишиневе возникла своя конспирологическая версия, согласно которой Приднестровье вошло в заговор с Западом и проводит свой съезд, чтобы подставить Москву.

«Если Тирасполь по совету кураторов с Запада обратится к Кремлю с просьбой, чтоб их приняли в РФ, они поставят Путина в очень невыгодное положение. Если он им откажет, все скажут, что русские своих не принимают. Если он согласится, то развяжет себе второй фронт на территории Приднестровья и пригласит украинскую сторону считать приднестровскую сторону уже не молдавской, а российской, что открывает возможность для нанесения различных ударов», – заявил молдавский несистемный политик Вячеслав Валько.

Судя по тому, что пишут анонимные молдавские тг-каналы, многие в Молдове такую точку зрения разделяют. Дело в том, что первым версию о вхождении Приднестровья в состав России вкинул в соцсети примечательный персонаж Геннадий Чорба.

Его называют «приднестровским навальным», а он сам считает себя оппозиционным политиком, хотя активность развивает только в соцсетях. В 2020 году Чорба устраивал протестные митинги в приднестровской Рыбнице, на которых наговорил себе на тюремный срок в три года за оскорбление власти.

Это не первый оппозиционер, которого сажают в ПМР, но только за Чорбу заступился непосредственно Госдепартамент США. По его «настоятельной просьбе» власти Тирасполя выпустили «революционера» из тюрьмы уже через год. Сейчас независимые наблюдатели не верят в то, что Чорба запустил тему гипотетического воссоединения с Россией по собственной инициативе.

Однако, если вывести за скобки украинских экстремистов и молдавских конспирологов, ничто не свидетельствует о росте напряженности в регионе. На прошлой неделе Тирасполь посетил украинский посол по особым поручениям Паун Роговей, и судя по официальным релизам обеих сторон, встреча прошла вполне мирно. А на днях в Кишиневе рядом с румынским посольством заметили машину министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, который ранее отказывался ездить в Молдову из-за скандального «закона о сепаратизме», позволяющего посадить любого приднестровца.

Официальной темой предстоящего съезда депутатов объявлено противодействие экономической блокаде, проводимой Молдовой.

«С моей точки зрения, надо обращаться во все структуры, в том числе и европейские, и высвечивать информацию о том, что нарушаются права и свободы граждан Приднестровья», – заявил спикер Верховного совета ПМР Александр Коршунов.

Депутат Верховного совета Андрей Сафонов считает, что информация о якобы обращении Тирасполя к Москве после съезда, должна отвлечь внимание от творящегося беспредела в отношении Приднестровья.

Молдавское бюро «по реинтеграции» выступило с успокаивающим релизом: «нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться».

Пресс-секретарь ГУР Украины Андрей Юсов также выразил уверенность в том, что Приднестровье не попросится в Россию.

Посол Украины в Молдове Марко Шевченко считает, что Тирасполь «дистанцировался от войны, потому что россияне не могут дойти до Приднестровья».

Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что слухи вокруг съезда в Тирасполе распространяют те, кому выгодна дестабилизация в этом регионе.

Между тем, стало известно, что президентка Майя Санду собирается в начале марта в Бухарест, и, по данным румынских источников, обсуждать там она будет приднестровскую проблему.

Российский политолог Александр Носович обращает внимание на то, что из актуальной Концепции внешней политики РФ в прошлом году исчез пункт о признании территориальной целостности Молдавии.

«Это не означало признания Приднестровья, но стало сигналом: если Кишинёву территориальная целостность Молдовы не нужна, то Москва за неё тем более впрягаться не станет. У молдавской власти огромен соблазн пойти по беспределу и навязать молдаванам второй срок Майи Санду силой – в обход Конституции и выборных процедур. С учётом этого в Кишинёв целесообразно послать сигнал, что при решении «идти по беспределу», будь то приближающиеся выборы или отношения с Приднестровьем, Россия терпилой не будет. Так же, как она отказалась быть терпилой с войной в Донбассе», – написал Носович.

Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает, что Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены от бандеровцев.

«Это – очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской молдавской республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России», – написал Рогозин.