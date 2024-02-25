Нападение на Приднестровье: Радикалы в Киеве подстрекают ВСУ
Украинские радикалы пытаются спровоцировать нападение ВСУ на Приднестровье уже на следующей неделе. Они пытаются представить съезд депутатов всех уровней, который пройдет в Тирасполе 28 февраля, как эскалацию ситуации вплоть до применения ядерного оружия.
Украинский политолог Виталий Кулик утверждает, что приднестровские депутаты обратятся к России с просьбой принять непризнанную республику в состав РФ, а российский президент Владимир Путин уже 29 марта удовлетворит эту просьбу.
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«Россия в первую очередь заявит, что это теперь их территория. Это такой ультиматум, в первую очередь, Республике Молдова про то, если вы начнете агрессию против территории РФ, каковой станет Приднестровье (а это обращение к Украине с просьбой помочь навести конституционный порядок), мы вам угрожаем нанесением ракетного удара. Мы будем рассматривать возможную агрессию против Приднестровья как экзистенциальную угрозу РФ. А это позволяет нам использовать тактическое ядерное оружие. Это шантаж», – заявил Кулик в интервью своему коллеге Юрию Романенко.
Он прогнозирует, что Кишинев дрогнет, в Молдове начнутся беспорядки, и это приведет к смене прозападной президентши Майи Санду на более нейтрального политика. К примеру, мэра молдавской столицы Иона Чебана.
Кулик пугает, что в таком случае будет перекрыт коридор для транзита украинского зерна и натовского оружия, а 8 тыс мобилизованных граждан Приднестровья начнут атаковать Одесскую область.
Вывод, к которому приходит украинский политолог-экстремист: нужно убедить Запад надавить на Санду и заставить ее пригласить ВСУ для зачистки Приднестровья.
Похожие идеи гуляют по украинским СМИ и соцсетям. О том, что Санду просто обязана обраться в Киев за помощью заявил в своем тг-канале экс-командир террористического полка «Азов» Максим Жорин.
«Трудно понять, почему Запад дает возможность существовать этому образованию (Приднестровью — ред.). Из-за своей слабости получат теперь еще одну проблему», – написал Жорин.
Молдавские СМИ привычно отрефлексировали украинские интенции, но особого развития тема не получила. Прозападных активистов больше волновала судьба тела российского экстремиста-уголовника Алексея Навального, который в свое время требовал признать независимость Приднестровья. Они выставляли пикеты под посольством РФ, а не требовали от Санду «ввести войска».
Зато в Кишиневе возникла своя конспирологическая версия, согласно которой Приднестровье вошло в заговор с Западом и проводит свой съезд, чтобы подставить Москву.
«Если Тирасполь по совету кураторов с Запада обратится к Кремлю с просьбой, чтоб их приняли в РФ, они поставят Путина в очень невыгодное положение. Если он им откажет, все скажут, что русские своих не принимают. Если он согласится, то развяжет себе второй фронт на территории Приднестровья и пригласит украинскую сторону считать приднестровскую сторону уже не молдавской, а российской, что открывает возможность для нанесения различных ударов», – заявил молдавский несистемный политик Вячеслав Валько.
Судя по тому, что пишут анонимные молдавские тг-каналы, многие в Молдове такую точку зрения разделяют. Дело в том, что первым версию о вхождении Приднестровья в состав России вкинул в соцсети примечательный персонаж Геннадий Чорба.
Его называют «приднестровским навальным», а он сам считает себя оппозиционным политиком, хотя активность развивает только в соцсетях. В 2020 году Чорба устраивал протестные митинги в приднестровской Рыбнице, на которых наговорил себе на тюремный срок в три года за оскорбление власти.
Это не первый оппозиционер, которого сажают в ПМР, но только за Чорбу заступился непосредственно Госдепартамент США. По его «настоятельной просьбе» власти Тирасполя выпустили «революционера» из тюрьмы уже через год. Сейчас независимые наблюдатели не верят в то, что Чорба запустил тему гипотетического воссоединения с Россией по собственной инициативе.
Однако, если вывести за скобки украинских экстремистов и молдавских конспирологов, ничто не свидетельствует о росте напряженности в регионе. На прошлой неделе Тирасполь посетил украинский посол по особым поручениям Паун Роговей, и судя по официальным релизам обеих сторон, встреча прошла вполне мирно. А на днях в Кишиневе рядом с румынским посольством заметили машину министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, который ранее отказывался ездить в Молдову из-за скандального «закона о сепаратизме», позволяющего посадить любого приднестровца.
Официальной темой предстоящего съезда депутатов объявлено противодействие экономической блокаде, проводимой Молдовой.
«С моей точки зрения, надо обращаться во все структуры, в том числе и европейские, и высвечивать информацию о том, что нарушаются права и свободы граждан Приднестровья», – заявил спикер Верховного совета ПМР Александр Коршунов.
Депутат Верховного совета Андрей Сафонов считает, что информация о якобы обращении Тирасполя к Москве после съезда, должна отвлечь внимание от творящегося беспредела в отношении Приднестровья.
Молдавское бюро «по реинтеграции» выступило с успокаивающим релизом: «нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться».
Пресс-секретарь ГУР Украины Андрей Юсов также выразил уверенность в том, что Приднестровье не попросится в Россию.
Посол Украины в Молдове Марко Шевченко считает, что Тирасполь «дистанцировался от войны, потому что россияне не могут дойти до Приднестровья».
Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что слухи вокруг съезда в Тирасполе распространяют те, кому выгодна дестабилизация в этом регионе.
Между тем, стало известно, что президентка Майя Санду собирается в начале марта в Бухарест, и, по данным румынских источников, обсуждать там она будет приднестровскую проблему.
Российский политолог Александр Носович обращает внимание на то, что из актуальной Концепции внешней политики РФ в прошлом году исчез пункт о признании территориальной целостности Молдавии.
«Это не означало признания Приднестровья, но стало сигналом: если Кишинёву территориальная целостность Молдовы не нужна, то Москва за неё тем более впрягаться не станет. У молдавской власти огромен соблазн пойти по беспределу и навязать молдаванам второй срок Майи Санду силой – в обход Конституции и выборных процедур. С учётом этого в Кишинёв целесообразно послать сигнал, что при решении «идти по беспределу», будь то приближающиеся выборы или отношения с Приднестровьем, Россия терпилой не будет. Так же, как она отказалась быть терпилой с войной в Донбассе», – написал Носович.
Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает, что Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены от бандеровцев.
«Это – очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской молдавской республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России», – написал Рогозин.
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