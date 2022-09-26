Нападение на школу в Ижевске – Украина торжествует

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Новости Украины

Неизвестный ворвался сегодня в школу № 88 в Ижевске и открыл огонь по детям.

Его жертвами стали 13 человек, в том числе 7 учеников – еще 14 детей и 7 взрослых ранены. Публикуют имена и возраст погибших и раненых детей. Большинству было по семь лет. Убийца целил и метко попадал в голову, но стрелял и в грудь, и в живот.

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Дети прятались в классах. Некоторые, спасаясь, прыгали с верхних этажей.

Напавший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.

На патронах он написал красной краской «ненависть».

Убийца был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Какое-то время от отстреливался от полиции, а потом застрелился. Пока его личность не установлена.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим в школе № 88.

«Если террорист был в майке с нацистской символикой, то к сожалению, понятно почему он для своего теракта выбрал именно эту школу для своей бесчеловечной атаки… Все дело в ее номере», – прокомментировал трагедию эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян в своем ТГ-канале.

Украинские соцсети взорвались торжеством по поводу трагедии в Удмуртии. «Каждый бы день такое в России», – написал один из пользователей.

«Ничуть не сомневаюсь, что заказчик убийцы школьников, учителей и охранников в Ижевске жив, здоров и находится в Киеве», – написал политолог Марат Баширов.

«В украинских соцсетях огромная радость по поводу стрельбы в школе Ижевска. Почему? Потому что на Украине уничтожено гражданское общество и на месте общества выращен искусственный монстр, чудовище, отрицающее базовые ценности человеческой цивилизации. И этот монстр свирепствует на Украине в крови своих жертв и хочет переползти в Россию чтобы и здесь купаться в крови», – считает его коллега Сергей Марков.