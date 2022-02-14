«Нападение России» подождёт. Алло, СБУ?

Новости Украины

«Нападение России» подождет. У «свидомых» граждан Украины новое «бряскальце», не меньшей важности — проклятия в адрес победительницы национального отбора на конкурс «Евровидение» Алины Паш. А вот зря, товарищи фашисты, зря!

Позорище «Грынджолы», символ Евромайдана Руслана, совесть «закатованого» крымско-татарского народа Джамала, Сердючка (после «батьки-Бандеры» можно уже не верить клятвам Данилко, что в 2007-м он использовал на «Евровидении» птичий язык, а не фразу «Раша, гудбай»)… В общем, сразу стало понятно, что своих предшественников, экс участников песенного конкурса от Украины, новая финалистка не подведет.

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Итак, Алина Паш, 29 лет, родилась в селе Буштино Закарпатской области, вокал постигала в Ужгороде, а артистизм в киевском цирковом училище. Участвовала в музыкальных проектах Игоря Кондратюка, давнего русофоба, переплевывающего, порою, по злобе Ирину Фарион, сотрудничала с группой «ТНМК», лидер которой Олег «Фагот» Михайлюта носил футболку «Дякую тобi, боже, що я не москаль» когда это еще не было мейнстримом. В общем, биография для профессионального украинства и будущих побед — лучше некуда! Равно как и достойная смена всем предыдущим «спалахуйкам»…

По традиции, в мае победительница нацотбора должна отравиться на «Евровидение» в Италию.

Но они, патриоты, опять недовольны. В Сети стоит вселенский вой с требованием отменить результаты голосования, Паш с «Евровидения» отозвать, организаторов нацотбора уволить, разъяснив, как Шарик сову, и прочее «Алло, СБУ?». А суть претензий сформулировали представители общественного движение «Вiдсiч».

«Делегирование Алины Паш на «Евровидение» — это пощечина украинскому обществу! Алина Паш выступала в России во время войны, незаконно посещала оккупированный Крым, летая через Москву. Делала «патриотические» фото на фоне Кремля. Собиралась выступить на фестивале в Сколково в Москве, который организовывал соратник Путина. Дружит и сотрудничает с рашистами, перепевает русские песни. Находится в базе «Миротворца» и т.д. и т.п.

А в качестве аргумента — помимо фоток на фоне Кремля — националисты приобщили к делу и совсем страшное — фото Алины Паш с Митей Хрусталевым из «Вечернего Урганта».

Однако в противовес тут же послышались всхлипывания аполитичного обывателя: «жаль девочку», «затравили артистку», «она же просто певица и называла себя космополитом?».

Только вот сама девочка оказалась не так уж и затравлена, не так уж аполитична, и не так проста — другими словами, совсем не такой, как хотелось ее защитникам. Просто, если по шкале русофобии у представителей «Вiдсiчи», скажем, 100 баллов, то у Алины Паш где-то 77. Ведь она и правда не за «ватой» по подворотням гоняется, а чего-то там на сцене поет и не понимает, что вместо вокальных партий надо было разучивать кричалки про москалей.

Ничего, научится! Тем паче сразу виден потенциал. Во-первых, в интернете тут же всплыли ее старые посты, в которых она пренебрежительно высказывается о российских авиалиниях — и обращаются к ней там как «к кучке говна», и «грубят», и «дурят», а однажды в аэропорту и вовсе ограбили, украв семейные драгоценности. Короче, бытовуха, но с акцентом — такое могло случиться только в Москве.

Во-вторых, Алина Паш обратилась к возмущенным патриотам, доказывая — я такая же:

«Мы многие столетия являемся фронтиром, стеной и стражами Европы и Мира. Мы одной рукой сеем, строим и растим поколение, а другой защищаем… Все то, что бушует сейчас вокруг национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму. На все вопросы, которые беспокоили моих земляков относительно выступлений и путешествий в страну агрессора, я уже ответила — не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию. Я об Украине, я за Украину, я часть Украины».

Охотно верю. Только ты, девочка, теперь это своим людоедским побратимам докажи. Еще пуще выстилайся. В отряд теробороны вступи — там к «Евровидению» готовься… И это всех касается, кто не дотягивает по шкале русофобии какую-то пару баллов — выбрали нацистов и сами нацисты, а потом внезапно «нас за що?».

И что примечательно в этом всем «жабогадюкинге», это то, что никого ровным счетом не интересует, что финалистка национального отбора вообще пела? Считаю, и правильно — какой смысл следить за конкурсом, в котором соревнуются украинские патриоты и бородатые женщины? Вот студенты-психиатры — те пусть смотрят.