Нападение Украины на Донбасс – это преступление против России

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина, начав в 2014 году войну против Донбасса, совершила преступление не только против собственных граждан, но и против России, которая вынуждена была в срочном порядке спасать оказавшихся в беде соотечественников.

Об этом в эфире Youtube-канала «PolitWera» заявил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2014 год для Донбасса – очень страшное время, люди с той стороны бегут от агрессии Украины, когда по жилым домам ведётся огонь из артиллерии и систем залпового огня. То, что тогда невозможно было представить.

Я помню, как в марте 2014 года обсуждал события в Донбассе и прогнозировал, что Украина применит системы РСЗО против Донецка. На меня тогда смотрели как на умалишённого, но прошло пару месяцев и мои прогнозы оправдались, как и многие другие страшные прогнозы по Украине», – подчеркнул он.

Также эксперт добавил, что Украина совершила преступление не только против своего народа, но и против России – страны, которая не могла не помочь оказавшимся под обстрелами родным для нее людям.

«Люди бежали от войны, бежали от гуманитарной катастрофы и органы власти России действительно не были готовы, это не их вина, потому что такого потока беженцев никто не ожидал, «спасибо» Украине.

Я говорил это ещё в июне 2014 года, Украина совершила преступление не только против собственных граждан, но и против России. Выплеснув на свою соседку поток беженцев, и заставив РФ в авральном режиме искать выходы из положения.

Я видел это своими глазами, приезжая туда и привозя помощь в палаточные лагеря, разбитые в чистом поле с маленькими детьми. Стравиться им помогали сотрудники МСЧ и добровольцы», – отметил Попов.