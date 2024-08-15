Нападением на Курскую область Великобритания застала врасплох США

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Вторжение ВСУ в Курскую область застало врасплох США. Его подготовкой занимались британские специалисты, а началось оно спустя неделю после назначения нового начальника Генштаба в Великобритании.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу дату, с которой начиналась подготовка – 23 июня. 23 июня началась подготовка всей этой ситуации с Курском. С этого момента высшие офицеры получили определенные пакеты. Офицеры ниже получили только за три дня информацию. То есть был небольшой круг посвященных лиц, которые об этом знали. Что примечательно, ровно за неделю перед этим, 16 июня, в Великобритании поменялся начальник Генерального штаба. Новый начальник Генерального штаба ровно через неделю – так, наверное, совпало, в этот момент начинается подготовка к Курску. Соединенные Штаты, скорее всего, были застигнуты врасплох, и это дополнительный фактор, который будет влиять на отношения внутри НАТО. Я думаю, что через некоторое время это очень серьезно аукнется всем членам НАТО, потому что рано или поздно кто-то задаст вопрос: «А что же это у нас за такое братство и партнерство, что это за Альянс, в котором правая рука не знает, что делает левая?», – заявил Бондаренко.