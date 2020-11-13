Напасть на миротворцев РФ в Карабахе может только псих, вроде Саакашвили – Кедми

13.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Невозможно себе представить, что на Кавказе может появиться ещё один такой «неуравновешенный» политик, как беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отдавший в 2008 году приказ открыть огонь по Южной Осетии и находящимся там российским миротворцам.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-TV» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«15-я бригада, не вся, но большая часть ее, две тысячи бойцов будут сохранять перемирие. То есть, они будут на азербайджанской стороне и частично в Нагорном Карабахе, и будут стоять между армянскими и азербайджанскими военными. И это гарантирует то, что военных действий не будет, без того, чтобы кто-то взял на себя опасность столкнуться с российской армией.

Такие случаи бывали, но для этого должен быть человек не на уровне Эрдогана, а на уровне психически неуравновешенного Саакашвили. Даже по статистике трудно представить, что еще один такой появится на Кавказе. И неважно, к какому он роду принадлежит.

Но пока Саакашвили нет, и то – он действовал в определенных условиях, его кто-то поддерживал очень хорошо, а именно посол Соединенных Штатов в Тбилиси, не американские власти», – заявил Кедми.