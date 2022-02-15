Наперекор Байдену: позиции Москвы и Киева впервые совпали

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Новости Украины

Раздувая информационную истерию о якобы грядущем вторжении России на Украину, США решают не только свои политические, но и финансово-экономические проблемы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» высказывает политический обозреватель Сергей Строкань.

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Он обращает внимание, что впервые за восемь лет украинского конфликта возникла уникальная ситуация: позиции Москвы и Киева совпали.

«В общем, пока два потенциальных участника конфликта решительно отрицают угрозу конфликта, третья сторона — США — настаивает: нет, война может разразиться не сегодня-завтра. Главный вывод: тема российского вторжения на Украину — это, прежде всего, американская история, а не украинская, российская или европейская», – пишет Строкань.

Он убежден, что целенаправленно играя на повышение акций «украинской войны», Америка получает серьезные дивиденды.

«После фиаско в Афганистане президент Байден, к которому с легкой руки его предшественника прилипло прозвище Сонный Джо, наконец-то нашел для себя большое дело. Он запустил придуманный специально под него мегапроект спасения мира от угрозы Третьей мировой войны, которая может начаться на Украине. Не только западные союзники, но и весь «демократический мир» должен быть благодарен Джо Байдену, который в критический момент звонит своему российскому коллеге Владимиру Путину, предупреждает его о последствиях и заставляет потенциального «агрессора» отступить», – отмечает автор.

Также эксперт подчеркивает, что на фоне неопределенности в отношениях между Россией и Украиной на торгах доллар растет по отношению к другим основным мировым валютам. Кроме того, аналитик обращает внимание, что, когда на прошлой неделе на волне паники фондовые рынки посыпались, вырос спрос на американские государственные облигации ( treasuries), на которых держится финансовая система США.

«Начинаем считать. Инфляция в США составляет 7,5%, доходность десятилетних государственных облигаций — 1,5–2%. Но кто же их будет в обычных условиях покупать при такой-то инфляции? Однако если поддерживать геополитическую напряженность, автоматически будет увеличиваться спрос и на гособлигации США. Вывод: украинский кризис еще не раз придет на помощь и Джо Байдену, и американской экономике, и Его Величеству доллару», – резюмирует Строкань.