Напившийся после взрыва Крымского моста «ждун» получил неделю ареста в Севастополе

Любовь Смирнова .  
24.07.2023 16:57
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина, экстремизм


В Севастополе полицейские установили личность дебошира, который публично оскорблял Россию и россиян, находясь в общественном месте – на пляже парка им. Анны Ахматовой.

Им оказался 52-летний местный житель, который на отдыхе перебрал лишнего и площадной бранью выражался в адрес невидимых собеседников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе полицейские установили личность дебошира, который публично оскорблял Россию и россиян, находясь в...

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«На *** отсюда россияне, на *** Россия, на ***!», – выкрикивает мужчина на видео, которое появилось в крымских пабликах 18 июля, на следующий день после теракта на Крымском мосту.

Севастопольцев просили опознать героя, а правоохранителей – привлечь к ответственности. Сегодня полицейские сообщили, что правонарушителя оперативно установили и задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму горуправления МВД совместно с оперативниками УФСБ.

«Им оказался 52-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения отдыхал со своей знакомой на городском пляже в Гагаринском районе Севастополя. Внезапно злоумышленник начал громко выкрикивать оскорбления в отношении всех отдыхающих, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок», – уточнили в полиции.

На дебошира составили протокол по статье «мелкое хулиганство». Мужчина свою вину признал и извинился перед севастопольцами. Суд постановил назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

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