12.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Украина
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Наплевав на договоренности, Киев пошел на обострение в Донбассе


Украинская сторона, несмотря на все договоренности, продолжает сохранять в Донбассе зону напряжённости.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30 апреля состоялся нормандский формат на уровне министров, и спустя неделю Ермак развил бурную деятельность, начал переназначать людей в Контактную группу, начал делать какие-то заявления, начал предлагать людей, которые якобы беженцы из Донбасса и так далее. Что ему там такого сказали? То есть, грубо говоря, как ему плохо было сидеть, что он подпрыгнул и начал создавать бурю в стакане! То есть эти изменения не влекут за собой ничего, абсолютно.

Как Резников говорил, отдайте нам границу, мы порядок наведём, так и продолжает рассказывать. Вы думаете, если заменили одного вашего попугая, что-то поменяется? Не поменяется главная позиция, которая есть на Банковой, она не поменялась. Она не поменялась, и она не направлена на урегулирование конфликта, на Банковой никто не хочет разведения войск, на Банковой получили приказ сохранять зону напряжённости, и вы её добросовестно сохраняете», – заявил Мирошник.

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