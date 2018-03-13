13.03.2018, Горловка, Владимир Гладков

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Наплевав на перемирие, ВСУ ведут снайперский огонь по позициям ДНР

12 марта в Донбассе ВСУ открыли пулемётный огонь по позициям ВС ДНР, под прикрытием которого работал снайпер. В результате погиб один донецкий военный.

Об этом говорится в сюжете пресс-службы ВС ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оккупанты из 24-й отдельной механизированной бригады, выполняя преступный приказ командира бригады полковника Гудзь, с позиций в районе населенного пункта Жованка осуществили обстрел населенного пункта Зайцево из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, прикрывая действия снайперской пары.

В результате прицельного огня украинских убийц погиб военнослужащий ВС ДНР Пшеничный Алексей», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Так хорошо разрекламированное украинскими СМИ «перемирие» на самом деле фактически результата не даёт никакого», – отметил военнослужащий ДНР с позывным «Железный».

По его словам, 12 марта было обычное дежурство, как вдруг украинская сторона открыла огонь из крупнокалиберного пулемёта. Под эту стрельбу произошёл выстрел снайпера, и на наблюдательном пункте погиб боец ДНР.

«Всё изрешечено, стреляют прямо в бойницу. Пока у них боекомплекта хватает, никакого перемирия. Это же «Правый сектор» там», – рассказал защитник Республики с позывным «Студент».

«Пацану 20 лет было. Только курить хотел бросить. Молодой, с 17 лет пошёл воевать, были ранения», – добавил он.