Наплевав на свои обязательства, США начнут продавать Украине советское и российское оружие

10.12.2022  13:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США в нарушение международных обязательств запускают производство советских боеприпасов и вооружений на базе предприятий стран Восточной Европы.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США в нарушение международных обязательств запускают производство советских боеприпасов и вооружений на базе предприятий...

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Это, по словам дипломата, незаконно, потому что право на производство такого оружия принадлежит России.

«В последнее время Вашингтон и его союзники пытаются активно работать с третьими странами, покупая у них вооружения и оборудование и поставляя его Украине. Факт таких сделок недавно признал министр иностранных дел Украины Кулеба», – сказал дипломат.

Он считает, что стоило бы оценить, насколько законные подобные действия.

«Очевидно, что западные страны, поступая таким образом, нарушают взятые на себя обязательства по международным договорам о торговле оружием, которые предусматривают запрет на экспорт в те регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права и будет способствовать обострению конфликта.

Но это их, судя по всему, не смущает и они идут еще дальше. 30 ноября госсекретарь США Блинкен рассказал о восстановлении производства боевых систем советской разработки на предприятиях восточноевропейских государств с целью их последующей передачи киевскому режиму.

Организация производства советских и российских образцов вооружений на этих предприятиях регулировалась соответствующими межправсоглашениями, которые предусматривают обязательства не поставлять производимую продукцию без нашего согласия. То есть речь сейчас идет о подталкивании этих стран со стороны США к нарушению основополагающих норм контроля над вооружениями», – заявил Небензя.

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