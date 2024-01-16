Наплевав на угрозы и обстрелы, хуситы вновь бьют по следующим в Израиль судам

Олег Кравцов.  
16.01.2024 15:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, Россия, США, Энергетика


Йеменские хуситы, несмотря на угрозы и обстрелы со стороны США, продолжают в знак поддержки палестинцев атаковать в Красном море суда, следующие в Израиль.

Так, сегодня был нанесен удар по балкеру, следовавшему под флагом Мальты

Йеменские хуситы, несмотря на угрозы и обстрелы со стороны США, продолжают в знак поддержки...

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Об этом сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

«Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявляет, что балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой… примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен», – пишет агентство «Рейтерс».

Накануне эта же компания сообщила о поражении у берегов Йемена принадлежащего США торгового судна под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США.

При этом заместитель руководителя пресс-службы йеменского движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил, что хуситы будут атаковать американские суда в Красном море наряду с израильскими.

«Хорошие новости», – прокомментировал заявление Амера в своем тг-канале экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

А вот агентство «Блумберг» утверждает, что Россия и Катар стали избегать маршрута через Суэцкий канал для своих грузов.

По данным издания, в выходные два танкера, один из которых принадлежит России, были перенаправлены в Азию из Средиземного моря, где они ждали в очереди на проход через Суэцкий канал. Аналогичным образом были перенаправлены и три танкера с катарским СПГ. Сейчас суда пошли по маршруту, огибающему Африку.

Отмечается, что количество танкеров с СПГ в Красном море упало на 96% по сравнению с предыдущим месяцем.

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