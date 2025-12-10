«Наполеон и его подручные!»: замглавы меджлиса обрушился на Зеленского

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 19:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 548
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Замглавы обосновавшейся в Киеве и запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар», депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз раскритиковал украинского диктатора Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире видеоблога Liberty UA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда ты одним указом выпускаешь 18-22-летних ребят из государства, и при этом у тебя нет консенсуса в этом вопросе внутри внутри государства… Ты никогда не работал с тем, что у тебя есть другие институции, кроме твоего ОП. И как можно рассчитывать на консенсус внутри государства?», – возмущается экстремист.

«Это направление работы, когда ты сам Наполеон и вокруг тебя твои подручные. Это не Украина!», – заявил Чийгоз.

Ведущая поддакнула:

«Я согласна с вами, что наша власть – это не Украина».

