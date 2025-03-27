Наполеоновские планы Макрона по спасению Украины нежизнеспособны – британский эксперт

Елена Острякова.  
27.03.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Реиндустриализация Европы за счет развития военной промышленности, о которой постоянно говорит президент Франции Эммануэль Макрон, ничем не поможет Украине.

Об этом британский политолог Анатоль Ливен заявил на вебинаре американского Института ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реиндустриализация Европы за счет развития военной промышленности, о которой постоянно говорит президент Франции Эммануэль...

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«Конечно, это не может быть краткосрочным проектом. Очень сложно связать это напрямую с помощью Украине или непосредственной угрозой со стороны России. Речь идет о процессе, который займет годы», – сказал Ливен.

Он отметил, что Польша и Швеция уже вышли из договора о вооружении низкой стоимости: наземных минах, переносных ЗРК и противотанковых средствах, – которые «критически важны для того, чтобы украинцы остановили русских».

Кроме того, по мнению Ливена, европейские государства не в состоянии эффективно координировать свои действия в сфере обороны.

«Сейчас происходит бесконечное производство несовместимых систем вооружения. Раньше это не имело значения, потому что Америка была рядом и обеспечивала координацию, централизацию и защиту. Но если вы всерьез задумались о европейской обороне, вам нужно объединить расходы и вооружения.

Проблема в том, что одни страны будут производить определенное оружие, а другие – нет. Например, если вы хотите, чтобы у Европы был один основной боевой танк, то это будет «Леопард» или «Леклерк». Это точно не будет британский танк.

Возможно, «Леопард» будут производить во Франции, но разрабатывать его будут в Германии. Это будет сложно для французской промышленности и населения. И это касается всего», – заключил Ливен.

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