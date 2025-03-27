Наполеоновские планы Макрона по спасению Украины нежизнеспособны – британский эксперт

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Реиндустриализация Европы за счет развития военной промышленности, о которой постоянно говорит президент Франции Эммануэль Макрон, ничем не поможет Украине.

Об этом британский политолог Анатоль Ливен заявил на вебинаре американского Института ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это не может быть краткосрочным проектом. Очень сложно связать это напрямую с помощью Украине или непосредственной угрозой со стороны России. Речь идет о процессе, который займет годы», – сказал Ливен.

Он отметил, что Польша и Швеция уже вышли из договора о вооружении низкой стоимости: наземных минах, переносных ЗРК и противотанковых средствах, – которые «критически важны для того, чтобы украинцы остановили русских».

Кроме того, по мнению Ливена, европейские государства не в состоянии эффективно координировать свои действия в сфере обороны.