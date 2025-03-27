Наполеоновские планы Макрона по спасению Украины нежизнеспособны – британский эксперт
Реиндустриализация Европы за счет развития военной промышленности, о которой постоянно говорит президент Франции Эммануэль Макрон, ничем не поможет Украине.
Об этом британский политолог Анатоль Ливен заявил на вебинаре американского Института ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, это не может быть краткосрочным проектом. Очень сложно связать это напрямую с помощью Украине или непосредственной угрозой со стороны России. Речь идет о процессе, который займет годы», – сказал Ливен.
Он отметил, что Польша и Швеция уже вышли из договора о вооружении низкой стоимости: наземных минах, переносных ЗРК и противотанковых средствах, – которые «критически важны для того, чтобы украинцы остановили русских».
Кроме того, по мнению Ливена, европейские государства не в состоянии эффективно координировать свои действия в сфере обороны.
«Сейчас происходит бесконечное производство несовместимых систем вооружения. Раньше это не имело значения, потому что Америка была рядом и обеспечивала координацию, централизацию и защиту. Но если вы всерьез задумались о европейской обороне, вам нужно объединить расходы и вооружения.
Проблема в том, что одни страны будут производить определенное оружие, а другие – нет. Например, если вы хотите, чтобы у Европы был один основной боевой танк, то это будет «Леопард» или «Леклерк». Это точно не будет британский танк.
Возможно, «Леопард» будут производить во Франции, но разрабатывать его будут в Германии. Это будет сложно для французской промышленности и населения. И это касается всего», – заключил Ливен.
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