Наполеоновские планы: МИД Украины заполонит Европу агентами влияния

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Граждане Украины должны получить легальную возможность иметь двойное гражданство – исключение будет составлять сохраняющийся запрет на российские паспорта. Имея гражданство стран-членов ЕС, украинцы могут стать «агентами влияния» на политику этих государств.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы имеем миллион украинцев в стране ЕС, то потенциально эти люди ходят на выборы, они получают легализованный статус, в перспективе становятся полноценными гражданами этой страны…

То, что эта идея (второго гражданства, – авт.) была несвоевременной в начале 90-х годов, когда мы боялись, что, если ввести двойное гражданство, то Россия сразу всех запакует своими паспортами, и такой риск существовал очень серьезно, то сейчас у нас я вижу довольно большие возможности и необходимость в том, чтобы внедрить институт двойного гражданства, за исключением государства-агрессора, можно ввести еще пару критериев, чтобы отсечь ненужных людей.

Но, в принципе, у нас миллионы человек уезжают и, я извиняюсь, скорее всего, еще много выедет. Мы должны воспринимать этих людей, как своих адвокатов, грубее говоря, агентов влияния в иностранных государствах.

Но нужно этим заниматься, мотивировать этих людей, помогать им самоорганизовываться… Это цель, к которой мы должны стремиться. Чтобы, если эти люди уже выехали и не возвращаются, то давайте помогать им делать политику в этих странах более проукраинской», – заявил Кулеба.